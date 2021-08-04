В Киеве в Сырецком парке покажут украинский фильм 'Забытые' о войне на Донбассе

В Киеве, на сцене Сырецкого парка 5 августа состоится кинопоказ фильма режиссера Дарьи Онищенко "Забытые" (Украина, Швейцария). Начало – в 21:30.

Показ состоится в рамках проекта "Соседи", который предусматривает серию культурных мероприятий под открытым небом для жителей районов вокруг Бабьего Яра: Сырца, Дорогожичей, Лукьяновки и Куреневки.

Лента "Забытые" – это история любви во время войны – безжалостной и сокрушительной. Кинокритики называют этот фильм одним из лучших о войне в Донбассе. Кроме того, он основан на историях из реальной жизни.

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В центре сюжета – молодая женщина по имени Нина, бывшая учительница украинского языка. В условиях оккупации она остается без работы, ведь ее профессия больше не нужна. Поскольку женщина продолжает общаться на украинском в быту, с ней разрывают отношения близкие друзья, а соседи травят и презирают. Однако однажды Нина знакомится с Андреем – юношей, который вывесил в Луганске сине-желтый флаг.

Международная премьера фильма "Забытые" состоялась в октябре 2019 года в рамках конкурсной программы Международного варшавского кинофестиваля, где фильм получил "Специальную награду жюри".

Дария Онищенко – украинский режиссер и сценарист, которая живет в Германии. Ее дебютная работа "Истальгия" стала одной из первых в Украине копродукционных картин (Германия – Украины – Сербия) и имела успешный фестивальный прокат.

Регистрация на показ в Сырецком парке по ссылке. Вход свободный. Для посетителей будут обеспечены места для сидения.

Фильм предоставили для показа "Артхаус Трафик".

В течение лета в рамках проекта "Соседи" проходит серия кинопоказов, лекций, мастер-классов, встреч в Сырецком парке, а также экскурсий по Бабьему Яру и районам вокруг. В сентябре зрителей ждет локальный кинофестиваль, который продолжит исследования темы соседских взаимоотношений.

Проект "Соседи", основанный Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", имеет целью восстановить культуру соседства, которая ранее существовала в Киеве, и познакомить жителей районов, прилегающих к Бабьему Яру, с историей места.