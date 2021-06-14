В Киеве в рамках проекта 'Соседи' покажут фильм шведского режиссера Роя Андерссона

В четверг, 17 июня, в Киеве на сцене Сырецкого парка состоится кинопоказ фильма шведского кинорежиссера Роя Андерссона "О бесконечности". Показ состоится в рамках проекта "Соседи", который предусматривает цикл культурных мероприятий под открытым небом для жителей района вокруг Бабьего Яра: Сырца, Дорогожичей, Лукьяновки и Куреневки.

Об этом сообщили в пресс-службе Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Как отмечается, показ начнется в 21:00. Вход свободный.

Лента "О бесконечности" – сборник киноновелл, объединенная рассказчиком и одним сквозным персонажем – священником, которому каждую ночь снится, как он несет улицам современного шведского города огромный крест. Это фильм-размышление о человеческой жизни в ХХ веке, незаживающих ранах Второй мировой войны, о красоте и жестокости человеческого существования, о его великолепии и банальности. Зритель блуждает, как во сне, следуя за рассказчиком, заглядывает в закрытые окна, открытые двери, проникает в чужие сны и души. Истории обычных людей переплетаются с полотнами выдающихся художников.

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Работа над проектом длилась более пяти лет. Премьера состоялась в 2019 году на Венецианском фестивале. Там фильм завоевал награду "Серебряный лев" за лучшую режиссуру.

Андерссон – шведский кинорежиссер. Он создал шесть полнометражных художественных фильмов, шесть короткометражных и более 400 рекламных роликов. Удостоен множества международных наград и призов. В 2014 году награжден главным призом Венецианского международного кинофестиваля, "Золотым львом", за постановку философской драмы "Сидел голубь на ветке, рассуждая о бытии".

Регистрация на показ в Сырецком парке по ссылке. Для посетителей будут обеспечены сидячие места. Фильм предоставлен для показа Arthouse Traffic.

В течение лета в рамках проекту "Соседи" состоится цикл кинопоказов, лекций, мастер-классов, встреч в Сырецком парке, а также экскурсий по Бабьему Яру и по районам вокруг. А в августе зрителей ждет локальный кинофестиваль, который продолжит исследования темы соседских отношений.

Проект "Соседи", основанный Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", его цель – восстановить культуру соседства, которая ранее существовала в Киеве и познакомить жителей районов, прилегающих к Бабьему Яру, с историей места.