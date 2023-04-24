В Киеве уже в конце апреля начнется строительство парка 'Серебряный Кил'

На левом берегу Киева между станциями метро "Осокорки" и "Позняки" уже в конце апреля начнется строительство первой очереди парка "Серебряный Кил". Концепция проекта в целом предполагает создание современной набережной вокруг озера для отдыха и досуга,

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Об этом в понедельник, 24 апреля, сообщил глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко на своей facebook-странице. Он отметил, что "это хорошая новость для всех киевлян и особенно жителей Дарницкого района".

Григорий Маленко описал концепцию будущего парка, согласно которой он будет занимать площадь 7,54 га и окружать озеро Серебряный Кил.

"Более 50 тысяч киевлян живут на расстоянии до 10 мин от парка. Эти условия определили базовый элемент парка — замкнутую прогулочную дорожку (около 2 километров) вокруг озера с возможностью попасть на нее со всех сторон парка. Все внутренние элементы парка интегрированы в этот прогулочный маршрут вокруг озера", – написал Маленко.

В общем, пишет депутат горсовета, перед проектировщиками стояли следующие требования:

Мультифункциональность. Детские, спортивные, смотровые площадки и зоны отдыха должны удовлетворить потребности более широкой аудитории.

Инклюзивность. Равный доступ как к самому парку, так и к его внутренним элементам для всех групп населения.

Реабилитационная составляющая. Адаптированность для нужд физической и психологической реабилитации наших воинов, которые уже вернулись и вернутся. После победы они будут нуждаться в физическом и психологическом восстановлении. В парке предусмотрены соответствующие локации и элементы.

Что касается первой очереди, строительство которой начнут вскоре и по плану должны закончить летом 2024 года, то она предусматривает:

Планирование территории в соответствии с проектом.

Обустройство двух входных групп парка (со стороны ул. Срибнокильская (основная) и со стороны церкви).

Строительство "верхней" (транзитной) дорожки, по которой можно прогуляться от одной станции метро до другой.

Мощение фигурными элементами типа ФЭМ и озеленение (газон, кусты и т.п.), установка рядов и урн в зоне застройки первого этапа.

Устройство подпорных стен, лестниц и пандусов. Устройство водоотвода входной группы.

Прокладка коммуникаций (закладные для водоснабжения и электрообеспечения освещения парка, закладные для видеонаблюдения).

В общей сложности планируется построить этот парк в шесть очередей.

Также Маленко обращается к социально-ответственному бизнесу, отдельным людям и организациям, которым было бы интересно приобщиться к созданию будущего парка.

"Если вы желаете и возможность взять на себя частичное наполнение парка в рамках нашей концепции (создание реабилитационной зоны, детской или спортивной площадки, или чего-то еще) – напишите мне в личные. Совместными усилиями мы завершим строительство парка быстрее", – призвал Григорий Маленко .