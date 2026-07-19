В Киеве станция метро "Лукьяновская" временно закрыта из-за повреждений. Фото

Во время массированной комбинированной атаки войск РФ на столицу Украины в ночь на 19 июля в очередной раз пострадала станция метро "Лукьяновская". Повреждения зафиксированы как снаружи, так и внутри станции.

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Из-за этого "Лукьяновская" временно приостановила работу, сообщили в Киевском метрополитене. Как выглядит станция утром после вражеского удара, показало "Суспільне".

Станция метро "Лукьяновская" приостановила работу после атаки РФ

Очередные разрушения после неспокойной ночи в Киеве в очередной раз зафиксированы на станции метро "Лукьяновская". Повреждения имеются и внутри станции.

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Из-за повреждений наземного вестибюля, нанесенных взрывной волной, станция временно не будет работать, сообщили в Киевском метрополитене.

"Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки. Сотрудники метро уже устраняют последствия, чтобы обеспечить работу эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", – отметили там.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 июля россияне выпустили по Киеву рекордное количество баллистических ракет. Последствия зафиксированы в 5 районах столицы: отмечались пожары и разрушения.

К 5 часам утра было известно об одной жертве и восьми пострадавших в столице.

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