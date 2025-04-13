В Киеве сразу же после жестокой атаки по Сумам подростки слушали русскую музыку. Видео

На Контрактовой площади в Киеве подростки слушали русскую музыку после трагедии в Сумах. Несмотря на весть о гибели десятков людей, молодежь громко включила треки страны-агрессора посреди столицы.

Видео дня

Видео опубликовал ведущий и журналист Константин Андреюк на своей Facebook-странице. После замечания прохожей по поводу неуместности такого поведения и русской музыки, подростки наоборот сделали музыку громче и начали очень громко смеяться. Женщина напомнила, что ракеты врага сегодня убили мирных жителей в Сумах, но ребята не проявили уважения или эмпатии.

Однако девушка, которая была с ними в компании, отреагировала на замечания, извинилась за поведение друзей. Она также пообещала, что проследит за тем, чтобы подобное больше не было.

"Подростки слушают российскую музыку сразу после трагедии в Сумах. Когда оккупант ракетами убил более 30 человек. После замечания девушки они еще увеличили громкость. Кокаяразница и адинарот!" – написал Андриюк.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумах 13 апреля погибли по меньшей мере 34 человека, среди которых – двое детей. Еще 117 человек получили ранения. Россия нанесла удар баллистическими ракетами с кассетным зарядом для большего поражения утром, когда люди уходили из храма, в большой православный праздник – Вербное воскресенье.

В результате вражеской атаки погибли артистка театра Елена Когут, которая была настоящим профессионалом своего дела, и супруги Мартыненко с сыном, который учился в шестом классе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!