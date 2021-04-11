В Киеве спасали мужчину, который надел гайку на половой орган. Фото

Антонина Карташева Кияни 17:57, 11.04.2021 Обновлено: 18:08, 11.04.2021

В Киеве медики спасали мужчину, который надел на половой орган гайку, а снять не смог.

Об этом сообщили в КАРС "Киевская служба спасения". С необычным вызовом врачи сами справиться не смогли, поэтому к спасению привлекли спасателей со специальным оборудованием.

"Мужчина надел на половой орган гайку, а снять ее не смог. Бывает, и это совсем не смешно! Медики больницы, что на Петра Запорожца 26, куда был доставлен пострадавший, обратились к спасателям КАРС – самостоятельно они не смогли справиться с такой экстраординарной проблемой . Спасение этой части тела требует специального оборудования, осторожности и ювелирной точности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все прошло удачно и пострадавший не получил ни единой царапины.

Необычный вызов: одел гайку на половой орган.
Киевская служба спасения
В Киеве с мужем произошел несчастный случай.
Киевская служба спасения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в магазине на улице Сержа Лифаря 29-летний мужчина похитил шампуни против перхоти.

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