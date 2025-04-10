В Киеве состоялся 35-й турнир по танцам 'Парад надежд': кто победил. Фото

В Киеве 6 апреля 2025 состоялся 35-й юбилейный "Парад надежд" – соревнование с самой длинной историей в Украине в сфере бальных спортивных танцев.

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Организаторы соревнования – Валентина Федорчук (Заслуженный тренер Украины по спортивному танцу, судья высшей категории Всемирного Совета Танца) и Алена Федорчук-Лемишко (чемпионка Украины по латиноамериканской программе) при поддержке мецената Геннадия Выходцева приняли почти полторы тысячи спортсменов из 109 клубов из всех. Танцевальные па в европейской и латиноамериканской программах танцев оценивала судейская бригада по 70 рефери из США, Германии, Финляндии, Молдовы, а также лучшие тренеры Украины.

Высокий уровень, как всегда, показали киевляне: в рейтинговой категории "Молодежь 2+взрослая латина" с блеском добыли в борьбе 1 место Денис Лебедь и Диана Калитвинцева (Киев, клуб dance innovations team). Лучшими оказались киевляне и в категории "Юниоры 2 стандарта" Артем Рябуха и Владислава Мирончик (клуб Dance CREW).

В "звездной" категории "Молодежь 2+ Взрослые стандарт" 1 место получила пара из Бучи (на Киевщине) Егор Мельник и Наталья Шома (клуб Сапфир). А в "Юниорах 2 – латина" выиграли Влад Поплета и Елена Савчук (Черновцы, Тернополь, клубы Champion dance team, Grande).

В рамках "Парада надежд" состоялось традиционное соревнование за "Кубок Фокстрота" – престижную награду, олицетворяющую высокий уровень мастерства. Турнир уже 22 года поддерживают соучредители бренда "Фокстрот" Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

"Это самый сложный танец европейской программы, потому что на 4 такта нужно сделать 3 шага. В соревнованиях по фокстроту традиционно выступают сильнейшие пары", – объяснил судья соревнования Юрий Васютяк, чемпион Украины по 10 танцам, финалист чемпионатов Европы и мира, судья турнира.

Другой рефери – судья из Молдовы Андрей Андроник отметил еще одну особенность соревнований за кубок "Фокстрота" – нет возрастных и категориальных ограничений. Участие может принять каждый, и у каждого есть шанс его получить.

На 35 Параде надежд за 22-й кубок "Фокстрота" боролись 24 пары спортсменов, а добыли в борьбе киевляне Квитослава Хоростковская и Евгений Гомзиков из киевского клуба StarDance (тренеры Денис и Наталья Коросташевы).

"В этом году Парада надежд – 35 лет, "Фокстрота" – 31. Это тандем опытных и востребованных мастеров в своих областях деятельности, которым спортсмены доверяют свой рост, а покупатели – свой комфорт, – говорит соучредитель бренда "Фокстрот" Геннадий Выходцев. – Ну а зрители и болельщики турнира благодаря нашему сотрудничеству уже 35 лет наслаждаются зрелищным шоу".

В третий раз с начала войны "Фокстрот" инициировал удвоение благотворительного взноса организаторов и участников "Парада надежд" на закупку техники для Киевской зенитной ракетной бригады. – Безусловно, поддержка фронта – задача для всех нас. Ведь именно защитники Украины вернут нам мирную жизнь, возможность дышать полной грудью. "Фокстрот" системно помогает силам обороны техникой. В то же время мы продолжаем поддерживать спорт и искусство – те мероприятия, которые дают воодушевление и защитникам, и всем, кто работает в тылу, – говорит Алексей Зозуля, исполнительный директор сети "Фокстрот".

Медиа холдинг OBOZ.UA в команде партнеров Парада надежд с 2020 года, организаторы турнира передали Благодарность руководителю издания за "многолетнее сотрудничество и непреклонную поддержку Международных соревнований Парад надежд и за поддержку отечественных спортивных танцев в независимой Украине".

Среди постоянных партнеров турнира – торговая марка "Гулливер Страна" и магазин детских игрушек "ГУЛИВЕР", который уже 12 лет радует младших участников турнира. В самые трудные военные годы помогает турниру алкогольный холдинг BAYADERA GROUP – партнер маленьких и больших побед – отметил взрослых победителей и судей.

Среди медиапартнеров – информационное агентство Интерфакс-Украина (партнер Парада надежд с 2006 года) и всеукраинская газета День (партнерствует с 2009 года). Интернет поддержку обеспечивает "ФЛАЙМАРК ДЭНС". Информационный координатор – Национальное агентство стратегических коммуникаций.