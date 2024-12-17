В Киеве состоится премьера уникального спектакля-концерта 'Рождественская история'

В столице состоится премьера спектакля-концерта "Рождественская история". Сразу четыре спектакля 21, 27 и 29 декабря 2024 года в Доме Кино. Это событие обещает стать самой ожидаемой рождественской мероприятием сезона!

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Уникальное сочетание музыки и театра. Спектакль "Рождественская история" по мотивам классического произведения Чарльза Диккенса – это инновационный формат праздничного действа, где объединяются живая музыка в исполнении НАОНИ Оркестра и театральное искусство театра Sherliz. Такой синтез жанров позволяет углубленно передать эмоции истории, известной во всем мире как символ Рождества. Зрителей ждет новый взгляд на любимую классику, который непременно вдохновит, подарит волшебное настроение и незабываемые впечатления.

На сцене оживет любимое произведение нескольких поколений в эксклюзивной интерпретации. История Скруджа, трогательно рассказанная НАОНИ и Sherliz, полна как глубоких эмоций, так и магической атмосферы зимних праздников

Рождественская история от НАОНИ Оркестра и театра Sherliz переносит зрителей в волшебную атмосферу, где оживают образы прошлого, настоящего и будущего в сопровождении живой музыки. Музыканты НАОНИ создают особую атмосферу, сочетая украинское музыкальное искусство с классическим сюжетом, а актеры театра Sherliz придают спектаклю яркие эмоции и динамику. Красивые костюмы, магические истории...... – это все о нашем рождественском спектакле, – прокомментировала режиссер спектакля Анна Шерлиз.

Этот спектакль объединил одних из самых талантливых музыкантов и актеров Украины для создания действительно уникального события – "Рождественская история" от НАОНИ Оркестра и театра Sherliz будет интересна как детям, так и взрослым, ведь она очаровывает яркой сценографией, непревзойденным звучанием и атмосферой. Создатели спектакля приглашают жителей и гостей столицы погрузиться в праздничную атмосферу на спектакле-концерте "Рождественская история".

Детали события:

Когда: 21, 27, 29 декабря 2024 года

Место: Дом Кино, Киев

Билеты доступны на официальном сайте по ссылке.

Приглашаем провести Рождественские праздники в компании шедевра Диккенса в сопровождении талантливых артистов и музыкантов, которые подарят вам невероятную атмосферу зимней сказки!