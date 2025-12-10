В Киеве состоится Новогодний цирковой фестиваль 'Короли магии'

Накануне Нового года Киев превратится в настоящую столицу чуда. Два дня подряд в самом сердце города в КВЦ "Парковый" развернется праздничный новогодний цирковой фестиваль "Короли Магии" – новое яркое шоу, где дети и взрослые погружаются в мир иллюзий, цирковых трюков и зимней сказки.

В прошлом году "Короли Магии" собрали 11 000 зрителей во Дворце спорта – а в этом году готовят еще более масштабное, интересное и магическое шоу!

Впечатляющая шоу-программа "Короли Магии"

Сказочное представление от легендарных Magic Brothers – братьев Томашевских, украинских иллюзионистов, которые уже давно стали сенсацией в YouTube и собрали аншлаги на лучших сценах страны. В прошлом году их шоу во Дворце Спорта увидели более 11 000 зрителей, а в этом декабре они возвращаются с обновленной программой.

Зрителей ждет яркая история, где магия становится главным оружием против тьмы, а добро всегда побеждает. Magic Brothers соединили зрелищные иллюзии со сложными цирковыми номерами, элементами воздушной гимнастики, современной хореографией и юмором. В программе – масштабные иллюзии, которые ранее демонстрировали самые известные маги мира, а также совершенно новые авторские фокусы, разработанные Magic Brothers специально для "Королей Магии".

В КВЦ "Парковый" 27 и 28 декабря состоится три больших шоу: в 12:00, 15:00 и 17:00

Специальные билеты:

Помощник Мага – этот билет дает возможность попасть за кулисы и узнать секреты магии, получить подарки от Magic Brothers, сделать памятные фото и взять автографы.

Наши дети заслуживают радости – и никакое "не ко времени" не должно забирать у них веру в свет и чудо. Детство проходит очень быстро, а каждое волшебное воспоминание весит гораздо больше, чем кажется. Мы не позволим врагу украсть лучшее – возможность смеяться, мечтать и верить в добро. Подарим детям те моменты, которые согревают и держат даже в самые сложные времена. Поэтому до встречи в новогодней сказке!

