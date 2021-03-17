В Киеве скульптуру писающих мальчиков разукрасили в тюремном стиле. Фото
В Киеве на Пейзажной Аллее вандалы изуродовали скульптуру писающих мальчиков и превратили их в уголовников. Каждую из статуэток злоумышленники разрисовали в яркие цвета.
Об этом сообщает "Сегодня" в Telegram-канале. Лица и тела писающих мальчиков "украсили" разными символами и именами.
В целом на скульптуре появилась аббревиатура "A.C.A.В". Эти буквы известны за границей, они расшифровываются как "All Cops Are Bastards", что в переводе значит "Все копы — ублюдки".
Именно такую аббревиатуру часто используют, как тюремную татуировку в Великобритании.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Подольском районе Киева вандалы разрисовали окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади.
Также сообщалось, что в Киеве неизвестные разрисовали памятник советскому военному Ватутину.