В Киеве семьи погибших и владельцы поврежденного жилья в Деснянском районе получат матпомощь от города – КГГА

Киев предоставит материальную помощь семьям погибших и владельцам жилья в Деснянском районе, поврежденного в результате вражеской атаки 1 июня. Средства выделят через городскую целевую программу "Забота. Навстречу киевлянам".

Видео дня

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Все необходимые документы уже готовит управление социальной защиты Деснянской районной в Киеве государственной администрации.

По словам Марины Хонды, в 2023 году уже 809 человек получили материальную помощь за поврежденное жилье в результате вражеских обстрелов.

Сейчас материальную помощь получат около 280 собственников квартир в Деснянском районе и 71 собственник в Днепровском. Также город предоставит материальную помощь семьям погибших в Деснянском районе, которые оказались в затруднительных жизненных обстоятельствах (семьи без кормильца, одинокие пожилые люди).