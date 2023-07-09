В Киеве с аншлагом прошла презентация книги 'Истории и войны' раненого ветерана Юрия Гудыменко

В Киеве состоялась презентация автобиографической книги ветерана и главы ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрия Гудыменко. Рассказы младшего сержанта собраны в издании "Истории и войны" и описывают уникальную борьбу за украинскую государственность, движение сопротивления и жизненные наблюдения автора.

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На презентацию пришли почти 300 гостей: украинские военные, волонтеры, общественные деятели, в том числе парамедик Юлия Паевская Тайра. Было много дружеского общения, музыки, вопросов от гостей и остроумных шуток от Юрия и модератора мероприятия, исполнительного директора фонда "Мрия" Татьяны Комлик.

Книга украинского военного собрала лучшие очерки ветерана Гудыменко с 2014 по 2023 годы: о его журналистской, общественной, военной жизни. Юрий признается, что входить в книгу начал в США, где проходил лечение после тяжелого боевого ранения, а юмор всегда помогает ему справиться с тяжелыми жизненными ситуациями.

"Это не совсем обычная книга. Здесь нет сюжета, нет персонажей, которые задерживаются надолго, – рассказывает Юрий Гудыменко. – Это сборник текстов, речей и ретроспектив, которые я писал и пишу по сей день. То есть эта книга – частица меня, моих мыслей, моей силы и моей слабости. Она проникнута эмоциями, которые невозможно удержать: иногда смешными, иногда болезненными, но всегда настоящими".

Во время презентации автор поделился с поклонниками планов перевода книги для иностранных читателей, признался, что думает о написании учебника по истории, и анонсировал выпуск развлекательной настольной игры о распаде России:

"Я ее придумал еще в 2015 году, но не было времени довести до ума. Теперь благодаря друзьям и партнерам планируем воплотить проект в жизнь".

А на вопрос из зала, какую собственную ошибку он готов признать, ответил, что даже после начала войны в 2014 верил в сознание россиян.

"Я думал, что все же есть смысл им что-либо доказывать. И если убрать оттуда Путина, правление, промывающие им мозги СМИ, то что-то из этого получится. Я категорически ошибался и осознал это в конце 2014 года.

Ажиотаж среди гостей был такой, что весь представленный тираж книги "Истории и войны" присутствующие раскупили еще до начала презентации. Все собранные средства Юрий Гудыменко пообещал перечислить благотворительному фонду "Украинский фонд "Мрия", который занимается семьями погибших и пленных защитников.