В Киеве решили не сокращать летние каникулы для школьников

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В Киеве решили не сокращать летние каникулы для школьников

Продолжение учебного процесса в столичных школах до лета не планируется.

Об этом в эфире Общественного радио рассказал Юрий Кононенко, начальник главного управления школьного образования Министерства образования и науки Украины.

"В Министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", – сказал Кононенко.

Напомним, в столице введен строгий локдаун до 30 апреля. Школы и детсады работают в дистанционном режиме. Транспорт функционирует по спецпропускам и исключительно для работников критической инфраструктуры.

Отметим, что в Киеве за прошедшие сутки, 21 апреля, зарегистрировали 1673 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в рамках фестиваля "Французская весна в Украине", французский художник Nelio, создал яркий мурал под названием "2104141700" на фасаде лицея №157, что на Оболонском проспекте, 12в. Он посвящен важности обучения.

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