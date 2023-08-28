В Киеве разоблачили работницу ВВК: организовала схему выдачи нужных выводов комиссии за взятки. Фото и видео

В Киеве на взятке поймали сотрудницу военно-врачебной комиссии. Она обещала принятие положительного решения ВВК, которое позволило бы военнообязанным украинцам избежать мобилизации в ряды Сил обороны.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины в понедельник, 28 августа. По словам правоохранителей, за положительное решение комиссии подозреваемая просила 2 тысячи долларов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Оперативники управления стратегических расследований в Киеве совместно со следователями столичной полиции разоблачили "схему" получения средств от лиц, подлежащих мобилизации в ряды ВСУ и уже проходящих военную службу", – говорится в сообщении.

Как отмечается, представительницу военно-врачебной комиссии разоблачили сразу после получения взятки, деньги изъяли на месте происшествия.

В Офисе генерального прокурора в Telegram добавили, что подозреваемая пообещала за 2 тысячи долларов скрыть карточку обследования и медицинского осмотра призывника от других членов ВВК. Это делало невозможным дальнейшее прохождение им военно-врачебной комиссии и затягивало процесс призыва на военную службу.

В сообщении также отмечено, что работницу ВВК задержали, ей объявлено подозрение по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе задержано и сообщено о подозрении сотруднику военно-врачебной комиссии и двум его сообщникам. Злоумышленники незаконно переправляли уклонистов за границу.

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