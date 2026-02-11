В Киеве прогремел мощный взрыв: что известно. Фото

Вечером в среду, 11 февраля, в Киеве слышали мощный взрыв. Он произошел в Голосеевском районе столицы – взорвался автомобиль.

Видео дня

Полиция выясняет все обстоятельства, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве. Информация о пострадавших устанавливается.

Источники OBOZ.UA в ГСЧС сообщили, что взорвалась газовая установка (ГБО) в авто. В сети опубликовали фото, на котором видно, как в небо поднимается дым.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, взрывотехники, спасатели и другие службы.

Отметим, что в сети распространялась версия со взрывом трансформатора. Она не соответствует действительности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу нескольких автомобилей в Дарницком районе. Свои действия злоумышленник объяснил желанием развлечься.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!