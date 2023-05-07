В Киеве при поддержке британского лорда открыли образовательный центр

В столице начал работу новый культурно-образовательный Гончаренко центр, где все курсы будут бесплатными. К созданию просветительского пространства присоединился британский меценат, член Палаты лордов, публицист Майкл Эшкрофт. В центре уже стартовали занятия для детей и взрослых.

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В открытии Гончаренко центра в Киеве приняли участие Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании Мелинда Симмонс, Чрезвычайный и полномочный посол Германии Анка Фельдгузен, представители посольства Канады, а также военные, волонтеры и общественные активисты. Во время открытия центра украинским морпехам была передана очередная антидроновая от волонтеров Гончаренко центру.

В стенах центра уже стартовали творческие мастер-классы для детей и взрослых. Маленькие киевляне рисовали открытки для украинских защитников в День героя и мастерили символические обереги. Представители дипломатического корпуса, а также все желающие тоже подписали листовки для военных, которые команда центра отправит на передовую.

Лорд Майкл Эшкрофт посещал Украину трижды после начала полномасштабного вторжения и бывал в горячих точках. Он отметил важность поддержки культуры и образования даже во время войны. "Открытие нового Гончаренко центра в столице – прекрасное достижение. Я рад внести весомый вклад, чтобы это стало возможным. Ведь даже в военное время важность культуры и образования нельзя недооценивать. Надеюсь, вы убедились, что моя поддержка Украины никогда не пошатнется. Я восхищаюсь украинцами – этими смелыми людьми, которые сейчас сражаются за свою свободу и жизнь!", - подчеркнул британский меценат.

Чрезвычайные и полномочные послы выразили поддержку от своих стран. "Я влюблена в Украину! Вы защищаете очень правильные вещи - образование и культуру. Учить иностранные языки даже во время войны - это очень важно. Ведь это закладывает основы развития вашей страны, развития ее государственности. Вы обязательно выйдете победителями!", - заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

Посол ФРГ Анка Фельдгузен отметила, что видит возможность сотрудничества Гончаренко центров с учебными заведениями Германии. "После победы, которая точно будет вашей, мы надеемся, что Гончаренко центры введут курсы по немецкому языку не только в больших, а также и в маленьких городах. Чтобы и дети, и пожилые люди могли больше узнать о Германии, о ее культуре, историю, о нашем сотрудничестве. Чтобы наши страны строили добрососедские отношения. Это ведь наше общее дело - помогать Украине!", - сказала посол ФРГ в своей речи.

Основатель волонтерской сети, нардеп Алексей Гончаренко поблагодарил лорда Эшкрофта за поддержку, неравнодушие и вклад в развитие центров. "Мы как и вся страна, гордимся украинским волонтерством, океаном волонтерства. И в этом океане мы - капелька. Но мы счастливы! Мы помогаем нашим Воинам и переселенцам. Уже во время войны наши центры открылись в Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Харькове.А сегодня мы открываемся в Киеве, нашей столице! Это для нас огромная честь и ответственность. Но мы не ошибемся, ведь знаем, что нам делать, куда двигаться, чтобы вместе приближать победу!" – подчеркнул основатель сети Алексей Гончаренко.

Гончаренко центр в Киеве работает по адресу Жилянская, 68 (3 этаж).