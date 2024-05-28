В Киеве презентовали каталог украинских производителей техники для громад

Официальная презентация каталога производителей украинской техники для громад состоялась 27 мая в Киеве. В каталог вошли 255 единиц техники, производимых на 32 предприятиях из 14 областей Украины.

В частности, в каталоге представлен общественный пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, электробусы и трамваи), коммунальная техника, (уборочные машины, мусоровозы, поливочные и дорожные машины, самосвалы, тралы, машины для землеройных работ), специальная техника (автоцистерны, прицепы и полуприцепы, пожарно-спасательная техника, подъемное оборудование, машины скорой помощи, фургоны и грузовики), а также навесное оборудование (ковши, щетки дорожные, снегоуборочные отвалы, вилы для поддонов, косилки, пылесосы для листьев, измельчители древесины, секаторы и выкорчеватели).

Каталог украинских производителей – инициатива, которая реализуется Федерацией работодателей Украины совместно с Министерством экономики Украины, Ассоциацией городов Украины и Офисом народного депутата Дмитрия Кисилевского в рамках политики "Сделано в Украине". Каталог призван предоставить заказчикам информацию об имеющихся украинских производителях техники для громад и способствовать увеличению спроса на товары, производимые в Украине.

Первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко на презентации Каталога производителей украинской техники для громад сообщила, что правительство намерено максимально способствовать осведомленности громад о наличии в Украине машиностроительных предприятий, способных обеспечить все потребности в технике.

"Призываю громады присоединяться к политике "Сделано в Украине" и покупать продукцию украинской перерабатывающей промышленности. Это не только позволит выполнять законодательное требование локализации, но и будет способствовать развитию экономики Украины. Ведь машиностроение дает один из крупнейших мультипликационных эффектов для экономики в виде рабочих мест и налогов в бюджет. До 40% средств, израсходованных государством на украинские товары, возвращается украинцам в виде зарплат, налогов и сборов", – отметила Юлия Свириденко.

Автор законодательства о локализации народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский отметил, что украинская промышленность способна обеспечить все потребности громад в коммунальной и специальной технике, а также в общественном транспорте.

"Закон о локализации увеличил производство практически во всех отраслях, на которые он распространяется. Но проникновение импорта в публичные закупки все еще остается позорно большим. В прошлом году государство потратило на публичные закупки около триллиона гривен. Из них около 400 миллиардов – на импорт. Поэтому бюджет потерял от 100 до 160 миллиардов гривен налогов. Этих средств сегодня не хватает ВСУ. Управление публичными закупками в интересах внутренних производителей является признаком возможности государства", – подчеркнул Дмитрий Кисилевский.

26 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске новой экономической политики "Сделано в Украине". Она призвана способствовать развитию внутреннего производства, привлечению инвестиций в реальный сектор экономики и увеличению несырьевого экспорта.