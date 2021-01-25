В Киеве построят Мемориал Холокоста мирового уровня: представлена художественная концепция

Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представил художественную концепцию Мемориала и результаты работы 2020 года. Концепция была представлена 14 января Наблюдательному Совету и 21 января Общественной Раде Мемориального центра.

Как сообщили в пресс-центре учреждения, над концепцией работала международная группа авторов. В ее состав вошли признанные в мире и Украине архитекторы, историки, музейные кураторы, художники, исследователи Холокоста.

Такой междисциплинарный подход позволил комплексно подойти к мемориализации всей территории Бабьего Яра, отметили в учреждении.

Согласно концепции, будущий Мемориальный комплекс будет включать в себя:

Музей трагедии Бабьего Яра 1941-1943;

Музей Холокоста в Украине и Восточной Европе;

Музей истории забвения трагедии Бабьего Яра;

Музей истории места и Куреневской трагедии;

Инсталляцию, посвященную жертвам трагедии;

Пространство для молитвы, в состав которого войдут синагога, церковь, мечеть и неконфессионального пространство;

Образовательный и научный центр, площадка для дискуссий;

Библиотека, библиотека, архив и коллекция;

Образовательно-игровое пространство для детей;

Центр реабилитации последствий психологической травмы.

В 2021 году к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра планируется возведение синагоги, а также открытие экспозиционной зоны. Синагога – первый объект, который будет построен в рамках концепции уже этой весной. Ее автором выступил всемирно известный архитектор Мануэль Герц, который спроектировал уникальную синагогу в Майнце, профессор Базельского университета.

"Трагедия Холокоста, в частности, трагедия Бабьего Яра, состоялась 80 лет назад. Сегодня идет поколения последних свидетелей трагедии. Совсем скоро исчезнет прямая связь времени, будущее поколение потеряет возможность понять, познать, а самое главное, почувствовать, что же произошло 80 лет назад . Наша задача – превратить это с абстракции на что-то живое, на что-то эмоционально влиятельное, на что-то, что способно вызвать сочувствие, чувство любви к ближнему, чувство стыда за человечество, допустившего это, чувство нежности и боль утраты всего мира. Наша цель – создать такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, актуальной для любого человека, независимо от нации, пола, возраста и религии", – отметил Илья Хржановский, художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Подробнее с концепцией и составом ее авторов можно ознакомиться здесь.

Концепция была поддержана членами Наблюдательного совета и получила положительные отзывы от членов Общественного Совета.

"Представленная концепция очень интересная и поражает. Она демонстрирует, насколько этот музей и образовательный центр будет и качественным, и в то же время не таким, как многие другие центры Холокоста, таким, что заполняет этот информационный вакуум, который сейчас во всех исследованиях Холокоста", – резюмировал после презентации председатель Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Натан Щаранский.

Впечатления от проведенной командой Мемориального центра работы выразила член Наблюдательного совета, болгарский политический деятель и дипломат, генеральный директор ЮНЕСКО (2009-2017 гг.) Ирина Бокова.

"Поражают различные аспекты. И инновационные пути, и в то же время наличие здесь такой эмоциональной составляющей. Нужно это сохранить. По опыту предыдущей работы, в том числе, в ЮНЕСКО, скажу, что не очень легко удержать память даже тогда, когда есть такие места памяти. Команда идет в правильном направлении", – отметила она.

"Мы увидели инновационный подход и высокое качество. Центр может, не повторяя другие центры мира, стать чем-то совершенно новым. Таким, что позволит глубже показать эту трагедию, найти общий язык с молодым поколением, – отметил член Наблюдательного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский. – Очень хорошо, что в команде работают представители нескольких поколений, потому что они могут обмениваться различными взглядами и чувствами. Найти язык для просвещения молодежи не просто, ведь прошло уж не 80 лет, осталось мало свидетелей трагедии Бабьего Яра. Поэтому то и важно создать такую интересную концепцию, место просвещения и общения с молодыми людьми. Я думаю, что команде Мемориального центра это удастся".

"Я также отмечу работу команды, – отметил член Наблюдательного совета Мемориального центра, музыкант, политик и общественный деятель Святослав Вакарчук. – Но хочу отметить два важных момента. Они в концепции, и я хочу заметить, что их нужно удержать, чтобы они стали неотъемлемой частью будущего музея. Прежде всего, нужно сделать так, чтобы контекст трагедии в Бабьем Яру и сам музей стали частью мировой исторической картины. В то же время должно быть и нечто противоположное. Мы должны быть уверены, что этот музей будет уникальным. Находясь в самом сердце Украины, в нашей столице, он будет отображать украинскую часть истории Холокоста, Второй мировой войны, историю земли, на которой мы живем. Сочетание этих вещей – мирового контекста и национального контекста – будет успешным".

"Есть много моментов для размышлений. После презентации стали понятны принципы работы архитекторов, принципы, на которых будет базироваться будущая архитектурная концепция, – отметила член Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", директор департамента культуры КГГА Диана Попова. – В презентации речь шла о моменте именно физического воплощения того, что будет. Мы пока увидели только Синагогу. И это здорово, думаю, это поразит. в любом случае мы будем переосмысливать судьбы всех погибших в Бабьем Яру, не только евреев. Но трагедия Бабьего Яра началась с трагедии еврейского народа. И воплощение концепции, видимо, надо начинать с этого ".

Попова также отметила, что поражена образовательными проектами, представленными Мемориальным центром. В этом ее поддержал член Общественного совета, актер, режиссер, заслуженный артист АР Крым Ахтем Сейтаблаев.

"Это фантастическое решение – привлечь школьников к сотворчеству, к исследованиям. В конце концов, к гуманистическому направлению, когда человек, сам исследуя, участвуя, создавая эту память, знакомится с трагической историей человечества, анализирует, делает выводы и сможет стать тем взрослым человеком, который никогда этого не допустит", – отметил он.

Еще один член Общественного совета, соучредитель благотворительного фонда "Таблеточки" Ольга Кудиненко отметила комплексность подхода и продолжительность проектов. "Благодаря тому, что это будет идти в несколько этапов, к этому будут привлечены многие, эти люди будут задумываться о том, что произошло. Это такая поддержка коллективной памяти. Концепция не оставляет тебя равнодушным ни на секунду. Я полностью с вами" , – сказала она.

За работу команду авторов концепции поблагодарил член Общественного совета, композитор, народный артист, председатель Религиозного объединения общин прогрессивного иудаизма Украины Александр Злотник.

"Это очень хорошая разноплановая работа, к которой привлечены достойные люди. Конечно, надо помнить, что в Бабьем Яру были убиты не только евреи. Но одновременно надо акцентировать внимание на том, что только евреи и цыгане – это те, кто были уничтожены не потому, что имели отношение к власти или за борьбу с фашистами, а потому, что были евреями и цыганами. в этом колоссальная трагедия. Конечно, Бабий Яр – это трагедия для всего человечества, для всех национальностей. Но для еврейского народа прежде всего", – подчеркнул он.

Состав авторов художественной концепции:

Ник Аксель – куратор, архитектурный критик, редактор журнала e-flux Architecture и руководитель отдела архитектурного дизайна Академии Ритвельд в Амстердаме.

Роберт Ян Ван Пельт – голландский писатель и историк архитектуры, профессор Университета Ватерлоо и исследователь Холокоста. Доктор Роберт Ян Ван Пелт один из ведущих мировых экспертов по истории Освенцима. Лауреат Еврейской премии.

Трой Конрад Террьен – главный куратор архитектурных и цифровых инициатив в Музее Гуггенхайма, профессор архитектуры Колумбийского университета.

Инес Вайцман – профессор теории архитектуры, руководитель докторской программы по архитектуре в Королевском колледже искусств. Директор Института истории и теории архитектуры и планирования Института Баухауз и директор Центра документальной архитектуры (CDA) Университета Баухауз в Веймаре.

Адриан Гардер – французский дизайнер и музеограф, проектировал музеи: Лувр-Ленс на севере Франции (2012), Музей исламского искусства в Каире, Египет (2010), Музей Ага Хана, Торонто (2013), будущий Музей римской старины в Нарбоне, Франция.

Барбара Хольцер – архитектор, профессор архитектурной школы имени Петера Беренса в Дюссельдорфе. Известны работы: Национальный мемориал Холокоста Бухенвальда в Веймаре, Военный исторический музей в Дрездене. И много совместных работ с Даниэль Либескинд: Еврейский музей Берлина и Музей Феликса Нуссбаум или Современный еврейский музей в Сан-Франциско.

Мартин Дин – PhD по истории, Квинс-колледж, Кембридж, Англия. Научный сотрудник Центра передовых исследований Холокоста в Мемориальном музее Холокоста США, работал историком в отделе военных преступлений полиции Метрополитен, Скотланд-Ярд.

Мануэль Герц – профессор Базельского университета, архитектор синагоги в Майнце, занимается трансформацией синагоги в Кельне, строит большую больницу в Сенегале и реализует несколько проектов в Европе и за ее пределами.

Сергей Лозница – украинский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, лауреат Государственной премии Украины им. Александра Довженко. Получил многочисленные международные награды, в том числе, призы фестивалей в Карловых Варах, Лейпциге, Оберхаузене, Кракове, Париже, Мадриде, Торонто, Иерусалиме, Санкт-Петербурге.

Илья Хржановский – художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий яр". Режиссер, сценарист, культурный деятель. Лауреат и участник многих международных кинофестивалей, в том числе, Берлинале. Член Европейской Академии киноискусства.

Руслан Кавацюк – заместитель генерального директора Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Советник вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (2016-2019 гг.), Советник начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (2015-2017 гг.).

Марина Абрамович – художница-перформансистка. Абрамович является лауреатом премии "Золотой лев" Венецианского биеннале. Профессор Высшей школы Бильденде кунст в Брауншвейг, Германия, основательница Института Марины Абрамович (MAI).

Вячеслав Мишиев – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины, заведующий кафедрой общей, детской, судебной психиатрии и наркологии Национальной медицинской академии. Директор Территориального медицинского объединения "ПСИХИАТРИЯ" в Киеве.

Борис Беренфельд – профессор биофизических наук и теоретик Интернет-образования, специализируется на применении технологий в образовании и информационно-справочной педагогике. Главный советник по образованию и технологиям компании BAM, президент и генеральный директор Международной лаборатории инновационных образовательных технологий (ILAET).

Анна Камишан – директор концептуальных разработок и исследовательских проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Куратор художественных и архитектурных проектов, в частности, выставочного проекту Триеннале в Милане и Центра современного искусства "Ротор" в Граце, Австрия. Автор инсталляции "Взгляд в прошлое" на проспекте Победы.

Максим Рохманийко – директор Центра пространственных технологий. Архитектор и исследователь.

Ксения Марченко – одна из директоров проекту "ЯР Медиа" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Олег Шовенко – директор проекту "Библиотека, коллекция и издательство" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Анна Фурман – директор проекта "Имена" Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Более 10 лет опыта юридической практики – миграционное право, различные социальные и общественные еврейские проекты.

Алексей Макухин – исполнительный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". С 2015 по 2018 советник Министра обороны Украины по вопросам общественных коммуникаций. Бренд-менеджер "Билайн Украина", "1+1" и "Армия FM".

Даша Джуромська – административный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Макс Яковер – генеральный директор Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Основатель первого киевского коворкинга "Журнал", бывший директор по развитию ВДНХ (2014-2016), бывший CEO UNIT.City (2016-2019).