В Киеве полиция провела обыски в военкоматах: разоблачили коррупционную схему уклонения от призыва. Фото

В Киеве правоохранители провели обыски в помещениях медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий, а также в ТЦК. Причиной стало то, что накануне была разоблачена очередная "схема" уклонения от призыва на службу.

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Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве. Как отмечается, к организации этой схемы причастен военнослужащий одной из воинских частей со связями в военно-врачебной комиссии районного ТЦК.

По предварительным данным, за взятку в 5 тысяч долларов подозреваемый способствовал признанию мужчин призывного возраста непригодными к военной службе путем получения ими группы инвалидности.

Как говорится в сообщении, его задержали и объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины – принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

К этой масштабной коррупционной схеме также были причастны и работники других медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий столицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили масштабную схему побега мужчин призывного возраста за границу. Правоохранители провели около 100 обысков.

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