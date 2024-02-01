В Киеве показали современный балет "Д.І.М." о вынужденной миграции. Фото
30 января 2024 года на сцене Международного Центра Культуры и Искусств (МЦКИ, бывший Октябрьский дворец) состоялась премьера современного балета "Д.І.М." от театра INSHA Dance Company.
Хореограф-постановщик Илья Мирошниченко отмечает, что Insha Dance Company стремится продвигать украинский танцевальный театр.
Создатели о премьере: "Это спектакль о собственном опыте, потому что большинство украинцев так или иначе пережили процесс эвакуации, срочного выезда, ухода из дома. Именно с этими эмоциями мы решили работать, ведь это очень важно.
Современный балет в двух действиях "Д.І.М." на музыку Виктора Рекало в исполнении артистов Insha Dance Company – это работа, созданная танцовщиком, хореографом, суперфиналистом шоу "Танцуют все! 8 сезон", артистом балета Ильей Мирошниченко, а также Екатериной Кузнецовой и исключительно украинскими художниками при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии и Стабилизационного фонда культуры от Goethe-Institut.
Спектакль использует материал и опыт творческих резиденций, которые дали возможность для масштабирования идеи до полноценного большого спектакля. Проект "Д.І.М." вырос из спектакля "М.HOTF, или мой Дом на Двух Ногах" (2022, проект реализован в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung NRW, Кельн, Германия).
"Д.І.М." фокусируется на телесной рефлексии о доме, его физическом и духовном значении, которое он имеет для людей, вынужденных покинуть свою землю. А масштабная декорация позволяет как можно более предметно постичь весь символизм, которым насыщено действие на сцене.
"Это история о дороге. О тех, кто вынужден оказался в одном вагоне эвакуационного поезда и, приняв новые правила жизни, остался непокоренным. Это посвящение каждому из нас, каждому, кто пережил боль потери и тому, что было потеряно. Дом – это процесс, путь, а значит, мы все на пути домой… И пока стук железной дороги непрерывно сопровождает это путешествие, позвольте им поделиться своими историями", – комментируют создатели современного балета "Д.І.М".
Спектакль создан людьми, которые лично пережили эвакуацию из родных домов в военное время и решили воплотить собственный опыт на сцене так, как умеют это лучше всего – танцем.
Композитор и виолончелист Виктор Рекало на грани академичества и урбанизма создал эксклюзивное музыкальное произведение для струнного квинтета в спектакле. Музыка играла вживую.
Так что у зрителей была возможность открыть для себя новые стороны современного театрального искусства, где все понятно без слов.
Хореограф-постановщик – Илья Мирошниченко
Композитор – Виктор Рекало
Художник-сценограф – Богдан Полищук
Художник по костюмам – Богдан Полищук
Художница по освещению – Светлана Змеева
Ассистентка хореографа-постановщика – Екатерина Кузнецова
Insha Dance Company начала свое существование в 2019 году (Киев, Украина) как молодой творческий дуэт двух украинских танцовщиков – Ильи Мирошниченко и Екатерины Кузнецовой. В 2022 году дуэт трансформировался в Insha Dance Company, целью которой является развитие и популяризация танцевального театра в Украине через призму европейского опыта. Глобально целью является создание условий для возвращения профессиональных танцовщиков из-за границы на украинскую сцену и создание конкурентоспособного центра для развития и работы украинских танцовщиков и хореографов на дому.
Сейчас репертуар Insha Dance Company состоит из четырех разных по форме хореографических представлений: "Дерево не может убежать" (2018), "1984. ДРУГАЯ (2020), "СТЕНА" (2021, проект реализовано при поддержке Украинского Культурного Фонда, партнер – "Киев-Модерн Балет"), "М.HOTF, или мой Дом на Двух Ногах" (2022, проект реализовано в рамках программы резиденций для художников из Украины при поддержке TanzHaus "TanzFaktur" и Kunststiftung (NRW, Кельн, Германия).
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