В Киеве похитили врача и угнали его авто: суд вынес приговор

Святошинский районный суд Киева приговорил двух человек к 7 и 9 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство денег. Злоумышленники, мужчина и женщина, работали в сговоре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора. Также похитители признаны виновными в краже и угоне автомобиля.

Инцидент произошел осенью 2017 года. Мужчина и женщина похитили из собственного двора врача-онколога и удерживали ее в арендованном гараже. За освобождение потерпевшей они требовали у ее родственников 200 тыс. долларов США. Кроме того, злоумышленники угнали автомобиль и личные вещи потерпевшей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе мужчина похитил 4-летнюю девочку. Правоохранители установили, что он мог пойти на преступление из-за личных проблем.

Еще ранее сотрудник СБУ похитил человека и требовал большую сумму в интересах российской компании. Жертвой оказался житель города Харьков: злоумышленник хотел от него €40 тысяч и 1,6 миллиона гривен.

Также OBOZREVATEL писал интересный материал о шести реальных историях жертв похищения, которые провели в плену долгие годы.