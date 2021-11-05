В Киеве почтили память активистки Екатерины Гандзюк и потребовали наказать виновных в ее смерти. Фото

В четверг, 4 ноября, вечером в Киеве почтили память херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Акцию приурочили к третьей годовщине ее смерти.

Об этом сообщает "Укринформ". Более сотни человек пришли к муралу в честь Гандзюк на площади возле Речного вокзала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Активисты возложили цветы и зажгли лампадки под портретом Екатерины и отдали ей почет минутой молчания.

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Также было зажжено несколько файеров под крики: "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Некоторые принесли распечатанные фото погибшей и самодельные плакаты, например, с надписями: "Давайте держаться вместе", "Нам не безразлично".

По словам организаторов, пока дело находится в суде, они не планируют проводить другие громкие акции, чтобы это не расценивалось как давление на суд.

"Мы как украинское общество будем требовать справедливости в этом преступлении, пока она не будет достигнута", – сказала участница инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк" Марина Хромых.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Екатерину Гандзюк напали 31 июля 2018 года, облив концентрированной серной кислотой. Активистка перенесла несколько операций, но 4 ноября она скончалась в больнице.

Сначала уголовное производство было зарегистрировано по ч. 4 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). После смерти Гандзюк полиция переквалифицировала дело на оконченное умышленное убийство.

Продолжается суд над обвиняемыми в заказе убийства Гандзюк – бывшим председателем Херсонского облсовета Владиславом Мангером и экс-помощником депутата Алексеем Левиным.

Также были осуждены три исполнителя преступления.

В декабре 2020 года на свободу вышел фигурант дела Игорь Павловский, получивший условный срок за сокрытие преступления.

Кроме того, на свободе оказался свидетель по делу Гандзюк Валерий Одинцов, водитель Павловского. Он заключил соглашение со следствием.