В Киеве планируют приобрести дополнительный дизель и бензин для резервов города: Кличко анонсировал решение Киевсовета

Во вторник, 10 февраля, Киевсовет должен внести изменения в городскую целевую программу обеспечения готовности к действиям системы гражданской защиты столицы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Изменения в программу предусматривают приобретение дополнительных объемов дизельного топлива и бензина, для хранения в резерве города. А также – обеспечение горюче-смазочными материалами подразделений ГСЧС, которые обеспечивают с помощью электрогенераторов жизнедеятельность жителей Киева", – отметил Кличко.

Он отметил, что предусмотрены изменения в программу и средства на выплаты премий работникам Киевской службы спасения, которые участвуют в ликвидации последствий вражеских обстрелов.