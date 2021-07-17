В Киеве перевернулся катер с парашютистом: мужчину унесло ветром. Видео

В Киеве на Оболони во время парасейлинга перевернулся катер, к которому был прикреплен мужчина на парашюте. Инцидент произошел из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Telegram-канал Kievmap. Судьба парашютиста до сих пор неизвестна.

"Катер перевернуло в воде, а судьба мужчины с парашютом неизвестна", – сказано в сообщении.

Dtp.kiev.ua пишет, что мужчину унесло над сушей, его пытались поймать. На видео очевидцев видно, что на месте происшествия дует сильный ветер.

В субботу, 17 июля, после длительной жары, Киев накрыл мощный ураган. Отдельные улицы города затопило, а сильный ветер сметал все на своем пути. В области даже выпал град размером с перепелиное яйцо. Кроме того, в ресторане "Маячок" в Голосеевском районе ураган снес два белых шатра, а на улице Скрипника прямо на дорогу упало огромное дерево.

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Согласно прогнозу, 18 июля непогода в Киеве продолжится – ожидаются грозы, шквалы ветра 15-20 м/с и выпадение града.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 17 июля на всех муниципальных киевских пляжах будут вывешивать красные флаги. Они означают, что купаться там запрещено.