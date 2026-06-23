В Киеве открыли Вильнюсский сквер и новый пешеходный мост на Оболони: Кличко показал фото

В столице создали новое место для прогулок и отдыха киевлян и гостей города.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня вместе с мэром Вильнюса Валдасом Бенкунскасом и послом Литовской Республики в Украине Ингой Станите-Толочкене открыли Вильнюсский сквер и пешеходный мост в части парка на улице Приречной на Оболони. Мостик построен через заводь по мотивам моста короля Миндаугаса в Вильнюсе", – отметил глава столицы.

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Кличко сообщил, что этот проект был реализован в рамках партнерства столиц Украины и Литвы. На его реализацию в 2026 году мэрия Вильнюса при содействии Государственного учреждения "Центральное агентство по управлению проектами" выделила 600 000 евро.

"Новая красивая зеленая зона символизирует многолетнее партнерство Киева и Вильнюса, а также поддержку Украины со стороны наших партнеров. В ходе подготовки концепции изменений были проведены три этапа открытых общественных консультаций с жителями", – отметил Кличко.

Он добавил, что у проекта есть важная социальная составляющая – во время войны такие места помогают людям восстанавливать эмоциональное равновесие и поддерживать психологическую устойчивость.

"Прогулялись с мэром Вильнюса и послом Литвы в Украине по новому скверу и Оболонскому острову до моста "Волна". Поблагодарил город-побратим Вильнюс за финансовую поддержку проекта и за всю помощь в период полномасштабной войны", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в 2023 году литовская столица передала Киеву 20 генераторов, газовые плиты с баллонами, батарейки и устройства для подзарядки, фонарики, термобелье. Также Вильнюс перечислил в благотворительный фонд "Будущий Киев" 500 000 евро. В этом году мэрия Вильнюса выделила 80 000 евро на закупку солнечных батарей для нужд Киевского пансионата ветеранов труда.