В Киеве открыли первое в Украине коммунальное учреждение по поддержке и сопровождению ВПЛ, беженцев и лиц, ищущих защиты: Кличко показал фото

Мэр Киева Виталий Кличко вместе с представительницей УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Холлингсворт и председателем правления Благотворительного фонда "Рокада" Натальей Гуржий открыли в столице первое в Украине коммунальное учреждение по поддержке и сопровождению внутренне перемещенных лиц, беженцев и лиц, ищущих защиты.

Видео дня

Об этом событии глава столицы сообщил в своём Telegram, отметив, что сегодня в Киеве проживают почти 440 000 внутренне перемещённых лиц. Из них с 2022 года – 260 000.

"Город обеспечивает им доступ к социальной и медицинской помощи, образованию и материальной поддержке. В то же время одной из наиболее распространенных проблем остается утрата социальных связей и привычной среды обитания после вынужденного переезда", – отметил мэр Киева.

Главные истории дня

Кличко отметил, что Киев создает условия для комплексной поддержки ВПЛ – от социальных услуг до материальной помощи. Только за 5 месяцев этого года из городского бюджета на различные виды материальной поддержки ВПЛ было направлено почти 150 млн грн.

"Столица делает все, чтобы люди, вынужденно переехавшие в Киев, имели доступ к услугам наравне с киевлянами. Также важно создавать условия, в которых они не теряют связь со своими грамадами. Они сохраняют социальные контакты и получают необходимую поддержку для адаптации", – сообщил глава столицы.

Кличко добавил, что на базе интеграционного хаба можно получить юридическую и психологическую поддержку, консультации по трудоустройству, социальным услугам и государственным программам помощи. За каждым посетителем будет закреплен социальный менеджер, который будет сопровождать его на протяжении всего периода получения услуг.

"Кроме того, в хабе представители 18 перемещенных и прифронтовых общин смогут проводить приемы, предоставлять консультации и поддерживать связь со своими жителями.