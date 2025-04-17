В Киеве открыли новый дом для детей-сирот 'Счастливое детство': Кличко показал фото

В Дарницком районе Киева воплотили уникальный проект – Малый групповой дом "Счастливое детство". Он станет новым домом для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. В частности, детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Это заведение соцзащиты - максимально приближенное к семейному помещению. Дети будут жить здесь постоянно. В доме есть терраса, гостиная, обеденный зал, учебно-игровая зона, 5 детских спален, ванные комнаты, 5 санузлов, кабинеты воспитателей и медсестры, большое укрытие", – написал Кличко.

Мэр Киева отметил, что сейчас в нем будут проживать 7 детей. Самому младшему – 3 года, самым старшим – по 14. Среди них 5 – родные братья и сестры. Для такой группы детей сложно найти приемную семью, но "Счастливое детство" поможет им сохранить семью и обрести навыки самостоятельной жизни.

"Город профинансировал строительство и обустройство дома, оплату труда воспитателей. Закупили авто, чтобы возить детей в школу, садик и в реабилитационные центры. Киев делает все, чтобы такая форма воспитания, как Малый групповой дом, тоже стала частью системной городской программы", – отметил Кличко.