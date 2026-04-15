В Киеве открыли новое пространство городского центра реабилитации 'Аскольд'. Фото

В столице открыли новое пространство Киевского городского центра социальной, психологической, профессиональной и трудовой реабилитации "Аскольд".

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это современное безбарьерное заведение, где созданы все условия для того, чтобы люди с инвалидностью трудоспособного возраста могли восстановиться, получить новую профессию и вернуться к активной жизни. Особенно это важно для ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни. И город системно развивает такие центры", – отметил Кличко.

Он добавил, в заведении работают мастерские кулинарии, швейного дела, компьютерных технологий и 3D-печати. Также обустроили пространство для формирования навыков самостоятельной жизни. Одновременно здесь могут получать услуги до 60 человек.

"Центр объединяет все ключевые направления поддержки: работают отделения социальной, психологической, профессиональной и трудовой реабилитации, физкультурно-спортивного восстановления. Услуги доступны для взрослых людей с инвалидностью – в частности после ампутаций, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ментальными нарушениями. Также для тех, кто пользуется креслами колесными", – отметил мэр Киева.

Кличко отметил, что в пространство обустроено укрытием. Здесь также установлены альтернативные источники питания; есть запасы питьевой и технической воды. Предусмотрено и детское пространство, чтобы посетители могли получать услуги, не отрываясь от семьи.

"Важно, что мы создаем реальные возможности. В 2025 году в Киеве трудоустроились более 68 000 человек с инвалидностью. И это показатель, который город должен развивать, в частности через такие центры", – рассказал мэр столицы.