В Киеве откроют новый Центр реабилитации и предоставления соцуслуг для детей и лиц с инвалидностью: Кличко показал первые фото

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый современный Центр комплексной реабилитации и предоставления социальных услуг для детей и лиц с инвалидностью в Подольском районе столицы, который в ближайшее время будет принимать пациентов. К его реконструкции приступили в 2021 году, с началом полномасштабной войны процесс был приостановлен. Но уже в мае 2022-го работы на объекте продолжили.

"Отныне Центр комплексной реабилитации и предоставления социальных услуг для детей и лиц с инвалидностью сможет одновременно принять 180 детей, подростков и молодежи с инвалидностью. И будет предоставлять им качественные социальные услуги и услуги по реабилитации с помощью новейшего оборудования. Для сравнения: до реконструкции заведение могло одновременно принять 33 ребенка. Теперь – в 6 раз больше! В этом Центре пациенты смогут проходить реабилитацию, социализацию, социально-трудовую адаптацию. Получать услуги дневного ухода, а также проводить досуг", – подчеркнул мэр столицы.

"После реконструкции площадь помещений заведения увеличили почти в 3 раза – с акцентом на максимальную доступность и безбарьерность для всех. В том числе и людей в колесных креслах, с нарушениями зрения и слуха. Если раньше площадь составляла около 900 м кв., то теперь это 2500 м кв., в том числе 300 м кв. – укрытие, в котором тоже оборудованы помещения для реабилитации", – рассказал Кличко.

В последнее время количество нуждающихся в реабилитации в столице растет. 2005 детям установлена инвалидность в Киеве в прошлом году. Это на 22% больше, чем в 2022 году. Почти половина – это дети с инвалидностью из-за расстройств психики и поведения. Четверть – из-за нарушений в работе центральной нервной системы, нарушения развития и хромосомных аномалий.

Число детей с инвалидностью, зарегистрированных в столице, приближается к 14 тысячам. Из них с расстройствами психики и поведения – более 4 тысяч. По данным Киевского городского центра медико-социальной экспертизы определены рекомендации по социальной реабилитации для более чем 28 тысяч взрослых с инвалидностью.

"Именно поэтому мы не останавливаемся и даже во время полномасштабной войны постепенно реализуем запланированные проекты. Оснащение Центра современное и отвечает требованиям реабилитации для детей и лиц с инвалидностью. Для меня лично приятно, что оборудование, которое есть в этом заведении, – это сочетание усилий местной власти и наших международных партнеров и друзей. В частности, часть оборудования Центру предоставила в качестве благотворительной помощи Варшава – общей стоимостью более 10 млн грн", – отметил Виталий Кличко.

Первый такой Центр комплексной реабилитации и предоставления социальных услуг для детей и лиц с инвалидностью был открыт несколько лет назад в Шевченковском районе. Теперь такое современное заведение будет работать и в Подольском районе. И сегодня столичные власти работают над созданием таких центров в Деснянском и Святошинском районах Киева.