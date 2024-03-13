В Киеве обсудили проблемы вынужденных переселенцев

В Украине насчитывается около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц, еще 4 миллиона украинцев уехали за пределы страны. Полномасштабное вторжение РФ поставило перед украинскими общинами сверхсложные вызовы, ведь людей нужно обеспечивать, по меньшей мере, жильем и работой. Проблемы вынужденных переселенцев обсудили в Киеве.

При Ассоциации городов Украины есть секция по развитию деоккупированных и временно оккупированных общин, которая будет заниматься проблемами вынужденных переселенцев, а также перспективами восстановления разрушенных городов. Первое ее заседание прошло в Киеве, сообщает пресс-служба АГУ.

К обсуждению присоединились представители правительства, Верховной Рады, отечественного бизнеса и 60 украинских общин.

Во время заседания речь шла о механизмах компенсации разрушенного жилья. На сегодняшний день претендовать на эту опцию могут от 2 с половиной до 4 миллионов украинцев. Из того, что может предложить государство - ипотечное кредитование есть Обитель и денежная компенсация на ремонт, если жилье получило незначительные повреждения, по программе есть Восстановление. Некоторые общины помогают переселенцам компенсировать аренду или обеспечивают социальным жильем, но такие случаи, по сравнению с масштабами проблемы, единичны. И потребность, к сожалению, не снизится, пока часть общин остаются под оккупацией.

"К сожалению, все еще остаются на неподконтрольной Украине территории 144 общин. Донецкая, Луганская области значительно оккупированы. Частично захвачены русскими варварами Запорожская и Херсонская области. Под постоянными обстрелами пограничные Черниговская, Сумская, Харьковская области, которые не имеют возможности восстанавливаться и после деоккупации. Сложная ситуация с восстановлением в Киевской и Николаевской областях", – отметил глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко.

Не лучше ситуация и в сфере трудоустройства. Так, по оценкам министерства экономики, дефицит кадров на рынке труда в Украине составляет 4,5 миллиона человек. Казалось бы, что внутренние переселенцы должны частично покрыть вакантные места, однако среди них большой процент нетрудоспособных лиц, то есть пенсионеров, многодетных родителей, представителей других социальных категорий населения. В то время как значительная часть трудоспособных - защищает Украину на фронте. И здесь важно, что социально ответственный бизнес берет на себя нагрузку в поддержке своих работников. Кроме того, приобщается и к восстановлению Украины.

"Группа компаний SCM является одним из самых крупных работодателей в Украине. И мы производим много операционных процессов: поддержка наших сотрудников, когда они в армии, поддержка их семей, работа с коллективом, создание кейсов по реинтеграции и подготовке общества к возвращению наших ветеранов. А вопрос ветеранов – это часть того, что мы называем восстановлением и восстановлением страны. Имеется инициатива Мариуполь Реборн. SCM является партнером проекта уже полтора года. Мы заложили основы для очень важной дискуссии, прежде всего, с общиной, а также – с общинами других деоккупированных и временно оккупированных городов", – рассказала Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного совета ОО "Мариуполь.Реборн".

Тематика послевоенного восстановления, на уровне решения проблем поддержки внутренне перемещенных лиц, также будет одной из ключевых в фокусе новой Секции по развитию деоккупированных и временно оккупированных общин при Ассоциации городов Украины. Ее возглавил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Для нас важно готовиться к восстановлению заранее и мы рады, что в этом стремлении есть партнеры и единомышленники. Тех, кто также сегодня планирует, какими станут деоккупированные общины, как качественно организовать восстановление разрушенных территорий. Наработанные инструменты смогут использовать все общины, также имеющие подобные проблемы и вызовы", - подытожил Бойченко.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что у города уже есть наработка плана восстановления после деоккупации - Мариуполь Реборн, поэтому готов делиться опытом с другими временно оккупированными и деоккупированными общинами.

Напомним, проект Мариуполь Реборн реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова.