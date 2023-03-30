В Киеве назначен новый глава патрульной полиции: что известно о Ярославе Курбакове. Фото

В Киеве назначен новый руководитель управления патрульной полиции. Им стал майор Ярослав Курбаков.

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В среду, 29 марта, его уже представил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщили в Facebook Патрульной полиции Киева. Он отметил, что новый руководитель киевских патрульных имеет свои навыки и подходы к работе, а также способности руководить личным составом.

"За это время он доказал, что является настоящим профессионалом, специалистом, который готов взять на себя ответственность, принять правильное решение и, самое главное, выслушать и помочь каждому нуждающемуся. Вы действительно в надежных руках", – отметил Белошицкий.

Отмечается, что Курбаков занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления с марта 2020 года и по сей день.

Впервые новый глава столичных патрульных встал на службу в 2015 году и прошел путь от инспектора до начальника управления. В частности, являлся начальником инструкторского отдела управления организации деятельности строевых подразделений ГПП, командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области и заместителем командира батальона по обеспечению сопровождения ГПП.

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