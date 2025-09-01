Цветы и черные ленты: в Киеве на Майдане Независимости почтили память Парубия. Фото и видео

В Киеве на Майдане Независимости 1 сентября состоялось траурное прощание с бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием. На площади собрались несколько сотен человек. Среди присутствующих были пятый президент Петр Порошенко, народные депутаты из фракции "Европейская солидарность", а также дипломаты, активисты и участники Революции достоинства.

Об этом с места события сообщает корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Мероприятие сопровождалось минутами молчания и возложением цветов. Люди пришли, чтобы провести в последний путь политика, который оставил заметный след в новейшей истории Украины.

Почтить память политика пришло много людей, в частности его коллеги-депутаты – бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с женой, однопартийцы Владимир Вятрович, Артур Герасимов, Ирина Фриз, Ивана Климпуш-Цинцадзе, Алексей Гончаренко, Ирина Геращенко, Виктория Сюмар, а также председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

На акции памяти выступил экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко. Он рассказал о плене, все присутствующие встретили его аплодисментами.

Некоторые приносили с собой государственные флаги с черными лентами, другие держали фото Парубия со времен Майдана. Люди тихо делились воспоминаниями, некоторые не сдерживал слез.

По словам очевидцев, официальная часть длилась около часа. Священники провели молебен, после чего участники мероприятия возложили венки к импровизированному мемориалу. На Майдане установили большую фотографию Парубия, рядом с ней пылали лампадки. По оценкам нашего корреспондента, на прощании побывали около тысячи граждан.

Что известно об убийстве Парубия во Львове

Днем 30 августа во Львове на улице Ефремова был убит 54-летний Андрей Парубий. Подозреваемый в преступлении, по словам очевидцев, был одет как курьер и передвигался на электровелосипеде. Он скрылся с места убийства.

Для задержания преступника в городе объявили спецоперацию "Сирена". Сообщалось, что предполагаемый убийца несколько дней подряд следил за Парубием, приезжая к его дому.

1 сентября источники OBOZ.UA в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в убийстве Парубия задержан. По данным следствия, 52-летний львовянин в течение года следил за нардепом, используя три разных авто.

Мужчине сообщили о подозрении, заявил президент Владимир Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, прощание с Андреем Парубием состоится во Львове 1 сентября. А чин похорон пройдет 2 сентября в Соборе святого Юра.

