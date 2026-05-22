В Киеве на форуме ОСМД обсудили главные вызовы для столицы: Кличко рассказал подробности

Мэр Киева Виталий Кличко открыл Киевский форум ОСМД, который уже в третий раз проводят в столице. В этом году он посвящен подготовке к следующему отопительному сезону.

Видео дня

О событии глава сообщил в своем Telegram.

Кличко добавил, что одним из главных вызовов для Киева является восстановление критической инфраструктуры и подготовка к зиме.

"Столица сформировала комплексный план энергоустойчивости с главными направлениями – восстановления поврежденных в результате российских обстрелов объектов, их инженерно-техническая защита, развитие распределенной когенерации, увеличение объемов резервного питания для работы критической инфраструктуры. По всем этим направлениям продолжаются работы на локациях, строительных площадках", – отметил Кличко.

Мэр Киева рассказал, что уже построены объекты распределенной когенерации мощностью около 40 МВт, которые сразу оснащают защитой второго уровня. Запущено в работу 2 дизельных энергокомплекса мощностью более 10 МВт, которые обеспечат резервное энергоснабжение на объекты водоснабжения.

"Столица обеспечила беспрецедентные объемы финансирования проектов и мероприятий плана средствами городского бюджета. Привлекает и кредитные деньги от Европейского банка реконструкции и развития. Надеемся на паритетное участие государства и надлежащую помощь украинской столице", – написал Кличко.

Он добавил, что говоря о плане устойчивости, имеем еще одно ключевое направление – энергоустойчивость жилого фонда, превращение многоэтажек в более автономные, комфортные и безопасные дома.

"В Киеве более 12 000 многоквартирных домов. Действуют 5 программ финансовой и технической поддержки для модернизации жилья. С начала полномасштабной войны город инвестировал в энергостойкость и энергоэффективность домов почти 2 млрд грн", – отметил мэр столицы.

Кличко сообщил, что на текущий год только на программу 70/30 выделено 420 млн грн, что является рекордной суммой за 10 лет действия программы.