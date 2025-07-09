В Киеве на длительное время перекроют один из пешеходных мостов: в чем причина

В ближайшее время столичные власти почти на год перекроют движение по пешеходному мосту через улицу Саперно-Слободскую в Киеве. Он будет ограничен с 10 июля и, ориентировочно, до июня 2026 года.

Видео дня

Также частично будет ограничено движение транспорта по улице Саперно-Слободской. Об этом сообщают в "Киевавтодор". Ограничения связаны с проведением противоаварийных работ на сооружении. Их будут выполнять специалисты КП "Киевавтодормост".

Отмечается, что в это время движение автотранспорта и пешеходов будет осуществляться по временной схеме ОДД (организация дорожного движения, – OBOZ.ua), согласованной с Управлением патрульной полиции в городе Киеве.

"Переход через улицу Саперно-Слободскую устроят наземным пешеходным переходом. А движение транспорта по этой улице будут ограничивать частично. В коммунальной корпорации приносят извинения за временные неудобства", – добавили в "Киевавтодоре".

Напомним, что недавно мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт улицы Оросительной в Дарницком районе. В частности, дорожники уже устроили новую сеть дождевой канализации и установили опоры освещения с энергосберегающими LED-светильниками.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжается масштабное обновление на улице Глубочицкой в Подольском районе. В частности, дорожники уже завершили асфальтирование первого участка – от улицы Нижний Вал до Кудрявского спуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

Ранее в сети показали, как в Киеве в 1965 году строили мост Метро рядом с местом, где располагался уничтоженный во время Второй мировой войны мост имени Евгении Бош. Благодаря фотолюбителям мы можем увидеть последний этап его возведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!