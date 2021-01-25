Под Офисом президента в Киеве собрались на митинг против высоких тарифов

В Киеве в понедельник, 25 января, возле Офиса главы государства на улице Банковой проходит акция протеста "Поздравь президента платежкой".

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, митингующие выступают против высоких тарифов на коммунальные услуги (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В руках у людей плакаты с надписями "Отменить плату за транспортировку газа", "Высокие тарифы – геноцид для народа" и другие. Также участники акции требуют снизить цену на газ и электричество.

На мероприятии присутствуют жители разных городов Украины.

В пресс-службе полиции Киева заявили, что для обеспечения общественной безопасности и порядка в правительственном квартале присутствуют правоохранители, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы на Харьковщине, в Киеве, Херсоне, Черновцах, Полтаве и других городах вышли на акции протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Митингующие перекрывали трассы и дороги, чтобы привлечь внимание к проблеме роста цен.