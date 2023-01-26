В Киеве на автозаправке ОККО появился 30-метровый мурал с украинским Shark

Мурал с изображением военного появился на одном из столичных АЗК сети ОККО – на пересечении улиц Богатырской и Луговой. Изображение покрывает всю стену заправки, достигая 30 метров в длину и 9 метров в высоту. На плече военный держит своего помощника – беспилотник ШАРК.

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Об этом сообщил официальный сайт сети АЗК ОККО. Сеть ОККО и фонд "Вернись живым" с ноября аккумулируют средства на приобретение 25 разведывательных комплексов для ВСУ. На сегодняшний день уже собрано на 14 ШАРКОВ.

Создавая артобъект, мы стремились выразить благодарность нашим защитникам и защитницам . и сплоченность украинского народа", - говорит директор департамента корпоративных коммуникаций ОККО Ярослава Полякова.

На идею мурала компанию вдохновил флешмоб украинских иллюстраторов, выложивших в соцсетях целую серию своих работ, где главным героем стал именно ШАРК. Как отмечают в компании, – выбирать было сложно, поскольку все работы отличались и креативностью, и патриотизмом, но все же остановились на иллюстрации автора под ником Дарца Зиренька.

Напомним, с 1 ноября 2022 года в сети АЗК ОККО стартовала совместная с фондом "Вернись живым" инициатива "ОКО ЗА ОКО", цель которой приобрести 25 разведывательных комплексов "ШАРК" для нужд Вооруженных Сил Украины. Для этого компания перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS 95/DIESEL.

ШАРК – это современная разработка украинской компании "Укрспецсистемс" с партнерами, которая имеет ряд технологических преимуществ перед аналогами, способна эффективно корректировать огонь артиллерии, в том числе систем залпового огня HIMARS, и выполнять еще ряд боевых задач. В состав одного комплекса входит наземная станция управления на базе специально модифицированного проходного микроавтобуса, беспилотные летательные аппараты и пусковая установка.