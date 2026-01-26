В Киеве круглосуточно убирают дороги и придомовые территории: привлечено 247 единиц спецтехники и более 3 тыс. коммунальщиков

В Киеве продолжаются работы по уборке дорог и придомовых территорий в круглосуточном режиме.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По данным КГГА, сейчас к уборке дорог в столице привлечено 247 единиц специальной техники. Работы выполняют с учетом погодных условий в течение суток.

Отдельно 410 работников в составе 61 бригады очищают от снега и обрабатывают остановки общественного транспорта, узкие тротуары, лестницы, островки безопасности и пешеходные переходы.

В то же время 2826 работников коммунальных управляющих компаний обеспечивают уборку и противогололедную обработку придомовых территорий.

Предприятия полностью обеспечены посыпочными материалами – в резерве накоплено почти 6,5 тысячи тонн, которые при необходимости оперативно пополняют.

"Инспекция контроля за благоустройством Департамента территориального контроля города Киева внесла 282 предписания за несвоевременную уборку снега и накрытий и составила 50 протоколов об административном правонарушении из-за игнорирования предупреждения. Кроме того, инспекторы по контролю за благоустройством вручают балансодержателям территорий зимние памятки с четко определенными требованиями и правилами, обязательными для выполнения предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности", – отметили в КГГА.