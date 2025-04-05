В Киеве досрочно откроют шесть станций метро: когда возобновят движение поездов

Шесть станций столичного метро откроют уже в воскресенье, 6 апреля. Движение поездов будет восстановлено досрочно.

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Об этом сообщили в КГГА. Отмечается, что на участке "Лесная" – "Днепр" благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу уже завершены.

"Уже завтра, 6 апреля, движение поездов метро на участке "Лесная" – "Днепр" возобновят: запланированные демонтажные работы завершены досрочно. Бригады работали в усиленном режиме – с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа", – говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что особое внимание было уделено безопасности: демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона.

"В настоящее время продолжаются завершающие строительные работы и подготовка к возобновлению работы метрополитена, в частности подача напряжения и проверка систем безопасности", - подытожили проведение работ столичные власти.

2 апреля стало известно о том, что в Киеве на два дня остановят движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр". Это сделают из-за ремонта Дарницкого путепровода.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на год закроют движение для транспорта и пешеходов по части проспекта Европейского Союза. Это необходимо для строительства линии метрополитена на Виноградаре.

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