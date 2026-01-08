В Киеве бушует непогода: в КГГА рассказали о работе транспорта и дали важные советы

На Киевщине, как и в большинстве регионов Украины, ожидается ухудшение погодных условий. Уже сейчас на дорогах наблюдаются гололедица, поэтому службы работают в усиленном режиме. Из-за дальнейшего осложнения погоды в Киеве ввели дополнительные меры для обеспечения работы транспорта.

Об этом сообщили в КГГА. В администрации отметили, что в столице организованы дополнительные автобусные маршруты и обеспечили бесперебойную работу электротранспорта в ночное время.

Так, ночью в Киеве будут работать до 40 троллейбусов и 25 трамваев. Это предотвратит обледенение контактной сети.

"Электротранспорт будет курсировать с учетом фактических погодных условий. Это позволит поддерживать контактную сеть в надлежащем техническом состоянии и избежать ее обледенения", – отметили в КГГА.

Также для обеспечения транспортного сообщения организованы дополнительные автобусные маршруты, которые будут дублировать трамвайные.

Их запустили на таких направлениях:

- вместо скоростного трамвая № 1 и № 3 – между ул. Старовокзальной и ст. "Жуля Верна";

- вместо трамваев № 12 и № 17 – между пл. Тараса Шевченко и Пуща-Водицей.

Маршруты организуют оперативно, прежде всего на направлениях с наибольшим пассажиропотоком.

Также в Киеве в усиленном режиме работают дорожные бригады, которые ликвидируют места возможного скопления талой воды, чтобы предотвратить образование "катков" на трассах.

Оперативно реагируют и другие службы. Так, из-за непогоды в столице есть случаи падения деревьев, что может вызвать временные задержки движения транспорта.

Поэтому в администрации призвали киевлян, если они обнаружат дерево или ветки на дороге, звонить в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя", тел.: 0442724018.

Также, когда падение деревьев и веток угрожает жизни, обращаться к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).

Для предотвращения ДТП и несчастных случаев киевлян и гостей города просят:

- по возможности пользоваться общественным транспортом;

- не парковать авто вдоль дорог, чтобы не мешать спецтехнике;

- пешеходов – быть внимательными и соблюдать правила безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в пятницу, 9 января, синоптики прогнозируют сильный снегопад, порывы ветра и гололедицу. Такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

