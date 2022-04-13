В гостинице Premier Palace в Киеве устроили акцию с требованием о национализации: владельцами назвали россиян. Фото и видео

В среду, 13 апреля, в Киеве в отеле Premier Palace собралось около сотни бойцов теробороны и добровольцев, участвовавших в обороне и освобождении Бучи и Ирпеня. Они требовали национализации гостиницы, ссылаясь на Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

Военные устроили в отеле акцию протеста. Об этом сообщает издание "Голос-Инфо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Они привели доказательства того, что гостиница Premier Palace принадлежит "Лужниковской ОПГ (организованной преступной группе)" из Москвы. Кроме того, активисты утверждали, что среди конечных бенефициаров – вор в законе Михаил Воеводин, а также представитель президента РФ Владимира Путина по работе с зарубежными агентами Александр Бабаков.

"Есть много фактов, приведенных в СМИ относительно имущества, находящегося в частной собственности граждан России, активно поддерживающих политику Путина и работающих на территории Украины. До активной фазы войны им не уделялось достаточно внимания правоохранительным органам…Мы получили информацию, что владельцы Premier Palace приближены непосредственно к Путину и его партии…Все показания у нас собраны. Средства, прибыль – поступают в Россию", – заявили участники акции.

Они уточнили, что цель этого мероприятия – выяснить, знают ли правоохранительные органы об этой ситуации, а если знают, то почему не действуют.

На месте присутствующими было решено создать общественную организацию "Экономический фронт". Она будет отслеживать подобные случаи укрывательства российского имущества и таким образом помогать государству в борьбе с российским агрессором.

Впоследствии участники акции попросили администрацию гостиницы Premier Palace предоставить прибывшей на место полиции информацию о тех, кто в нем проживает. По данным участников боевых действий, там якобы находятся лица, скрывающиеся от украинского правосудия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине национализируют не только имущество россиян, но и собственность коллаборантов. Речь идет о тех, кто финансировал пророссийские партии, занимался пропагандой или участвовал в вооруженной агрессии. Соответствующий механизм уже разработан.