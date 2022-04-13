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В гостинице Premier Palace в Киеве устроили акцию с требованием о национализации: владельцами назвали россиян. Фото и видео

София Закревская
Кияни
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30,1 т.
В гостинице Premier Palace в Киеве устроили акцию с требованием о национализации: владельцами назвали россиян. Фото и видео

В среду, 13 апреля, в Киеве в отеле Premier Palace собралось около сотни бойцов теробороны и добровольцев, участвовавших в обороне и освобождении Бучи и Ирпеня. Они требовали национализации гостиницы, ссылаясь на Закон "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов".

Военные устроили в отеле акцию протеста. Об этом сообщает издание "Голос-Инфо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Акция в фойе отеля.
Фронтовики потребовали национализировать отель Premier Palace.
Видео дня

Они привели доказательства того, что гостиница Premier Palace принадлежит "Лужниковской ОПГ (организованной преступной группе)" из Москвы. Кроме того, активисты утверждали, что среди конечных бенефициаров – вор в законе Михаил Воеводин, а также представитель президента РФ Владимира Путина по работе с зарубежными агентами Александр Бабаков.

"Есть много фактов, приведенных в СМИ относительно имущества, находящегося в частной собственности граждан России, активно поддерживающих политику Путина и работающих на территории Украины. До активной фазы войны им не уделялось достаточно внимания правоохранительным органам…Мы получили информацию, что владельцы Premier Palace приближены непосредственно к Путину и его партии…Все показания у нас собраны. Средства, прибыль – поступают в Россию", – заявили участники акции.

Активисты предоставили доказательства.

Они уточнили, что цель этого мероприятия – выяснить, знают ли правоохранительные органы об этой ситуации, а если знают, то почему не действуют.

На месте присутствующими было решено создать общественную организацию "Экономический фронт". Она будет отслеживать подобные случаи укрывательства российского имущества и таким образом помогать государству в борьбе с российским агрессором.

Впоследствии участники акции попросили администрацию гостиницы Premier Palace предоставить прибывшей на место полиции информацию о тех, кто в нем проживает. По данным участников боевых действий, там якобы находятся лица, скрывающиеся от украинского правосудия.

На место прибыла полиция.
В Premier Palace пришли участники боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине национализируют не только имущество россиян, но и собственность коллаборантов. Речь идет о тех, кто финансировал пророссийские партии, занимался пропагандой или участвовал в вооруженной агрессии. Соответствующий механизм уже разработан.

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