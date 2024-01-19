В гимназии Василькова под Киевом мальчик столкнул одноклассника с высоты: ребенок получил травму головы и перелом руки

В Васильковской гимназии №1 Киевской области произошло ЧП. Один из учеников на улице во время перемены столкнул с высоты двух одноклассников. Ребята получили травмы, причем у одного из них оказалась закрытая черепно-мозговая травма, перелом руки.

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В школу скорую помощь не вызывали, мама сама отвезла ребенка в больницу. Уже там врачи о случившемся в школе сообщили в полицию. Однако в учебном заведении называют инцидент несчастным случаем, родители обидчика компенсировать траты пострадавшим отказываются.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

В школе сказали, что сын просто упал

ЧП в гимназии №1 города Васильков Киевской области случилось еще 15 ноября прошлого года на перемене. По словам мамы мальчика Юлии Ханзерук, на перерыве сына Даниэля один из одноклассников столкнул с высоты.

Судя по видео, двое учеников находились на площадке, которая расположена на высоте примерно с рост взрослого человека. Это прямо напротив школы. Мальчики встали на самый край, когда к ним подошел еще один школьник и толкнул одного из них.

Мальчик, падая, схватил за руку Даниэля, и они оба упали на асфальт.

"Мне позвонила классный руководитель и сообщила, что мой сын упал. Она не сказала, что он упал с высоты. Говорила, что он бегал на улице во время перемены с ребятами. Показала место, где это случилось, говорила, что бежал один мальчик, потом толкнул другого, а тот упал на моего сына. Я спросила: "Состояние моего ребенка какое? Ему нужно в больницу?" Она ответила, что медсестра сказала "желательно". Я взяла такси и приехала", – рассказывает OBOZ.UA Юлия Ханзерук.

По словам мамы, когда она увидела сына, то была в шоке. Его одежда была в крови, отек и ссадина на лице, содрано колено и перебинтована рука. Тогда мама не думала, вызывать ли скорую, решила, что, пока врачи доедут, она быстрее сама его довезет в поликлинику.

По дороге в такси мальчика все время клонило в сон, мама просила его не засыпать. Увидев Даниэля, семейный доктор сказала, что у него сломана рука и, скорее всего, сотрясение мозга. И только тогда сын сказал, что его толкнул одноклассник с высоты.

О случившемся в полицию сообщили врачи

Уже в областной больнице в городе Буча поставили диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб спинки носа, ушибы и ссадины лица, а также перелом обеих костей левого предплечья со смещением. Врачи сообщили об этом случае в полицию.

Даниэлю сделали операцию на руке, доктор хотел ставить пластины, но потом решил обойтись без них. "Но предупредил нас, чтобы с этой рукой были осторожны. Если что-то случится, то кости могут сместиться. Сын и сейчас надевал рюкзак и жаловался на боль", – говорит Юлия.

Мама одноклассника, который столкнул Даниэля, позвонила в тот же вечер и сказала, что готова оплатить лечение. Однако назвать сумму сразу Юлия не могла, тогда еще не знала, как долго будет длиться лечение, что потребуется.

"Сыну сделали операцию, мы лечились, покупали лекарства. Потом получили выписку, поговорили с врачом о наших дальнейших действиях. Он сказал, что еще предстоит лечение, нужно ходить к травматологу и невропатологу. Мы посчитали наши траты, в том числе и на такси, потому что сына нужно было возить. А также моральный ущерб. Я назвала сумму 30 тысяч гривен. Даже адвокат сказал, что сумма адекватная. Но мама одноклассника ответила, что таких денег нет. Не было даже предложения, что давайте я вам оплачу сумму по чекам. Она отказалась компенсировать траты. Получается, что родители мальчика ответственность с себя сняли, школа тоже. Там нам сказали, что это случайность", – говорит Юлия.

Тогда 22 ноября Юлия написала заявление в полицию.

Школа не была закрыта?

Также мама Даниэля отмечает, что в школе должен был быть дежурный преподаватель, который бы следил за порядком, в тот день по графику дежурство было у учителя физкультуры. Но поговорить с ним и выяснить, где он был, так и не удалось, директор Алена Бабало отказалась его позвать.

Также мама говорит, что на тот момент школа должна была быть закрыта. Директор утверждает, что так и было, а мальчик самовольно вышел.

Только после того, как мама решила придать огласке этот случай, на нее вышла начальница управления образования Васильковской городской рады.

"Она подтвердила, что тогда, когда мой сын пострадал, школа не была закрыта, потому что не додумались ее закрыть", – говорит Юлия.

В полиции почему-то перед Новым годом дело закрыли из-за отсутствия состава преступления, поскольку это несовершеннолетний. Отвечать будут родители, на них наложат административный штраф. Никаких следственных действий не было проведено. Теперь мама Даниэля оспаривает это решение.

В гимназии считают это несчастным случаем

В самой гимназии называют произошедшее несчастным случаем.

"Там, где это случилось, была территория общего пользования, а не школьная. Ребенок упал по неосторожности. Его схватил за руку другой мальчик, которого толкнули. Мы предоставили первую медицинскую помощь. От скорой мама отказалась, когда ей позвонил классный руководитель. Мы сразу создали в школе комиссию, передали информацию в управление образования. Собрали пояснения у всех, составили акт о несчастном случае. Это несчастный случай, это школа, тут вокруг дети", – говорит OBOZ.UA заместитель директора гимназии Виктория Бондарь.

По словам Бондарь, мама мальчика, который толкнул детей, готова была оплатить все по чекам.

"У нас главная входная дверь в школу закрыта. Дети могут на перемене выйти только во внутренний двор. У нас нет штатной единицы охранника, технические работники и учителя дежурят. Но учитель не мог видеть, что происходит с другой стороны школы, поскольку он следил за внутренним двором, спортивной площадкой. То, что мы могли сделать, мы делали", – говорит заместитель директора.

Мама пострадавшего мальчика теперь готовит иск в суд.