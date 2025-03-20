В Германии Виталий и Владимир Кличко выступили на международном форуме и пообщались с производителями дронов

В Германии проходит традиционный форум "День предпринимателей", собравший более 600 представителей крупного бизнеса, политики и общественности. Мэр Киева Виталий Кличко вместе с братом Владимиром приняли участие в отдельной дискуссии мероприятия "Украина и Европа. Преодоление общих вызовов".

Видео дня

Об этом сообщил городской голова столицы в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото с форума.

Виталий Кличко отметил, что вопросы безопасности, усиление военных способностей вышли на первый план европейской политики. Особенно с учетом позиции новой администрации США.

"Война должна завершиться не при любых условиях, а при приемлемых для Украины и ее партнерах. Ключевой вопрос: россия должна лишиться возможности угрожать Украине и всей Европе. Иначе война может стать реальностью европейской жизни. И это наши партнеры начинают понимать. Вместе с военной помощью Украине необходимо усилить и рычаги экономического влияния на" территориальной целостности Украины и гарантии безопасности. В противном случае это будет путь к новым войнам и конфликтам на европейском континенте", – подчеркнул мэр Киева.

Также Виталий и Владимир Кличко пообщались с представителями крупного бизнеса в Германии. В том числе и с производителями дронов, которые сегодня так нужны Украине.

"Во время встреч на форуме отмечал, что мы поддерживаем европейских партнеров в попытке радикально усилить свои оборонные способности и усилить помощь Украине. Но необходимо, чтобы заявления оперативно подкреплялись конкретными действиями. Именно это обеспечит Европе ведущее место за столом переговоров по прекращению войны в Украине", - подчеркнул Кличко.