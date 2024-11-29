В этом году в поддержку военных Киев выделил 10 млрд грн, а в следующем году цифра вырастет, – Кличко

Помощь военным в следующем году от общества Киева будет не меньше, чем в этом году. А к концу 2024-го она в общей сложности составит около 10 млрд грн (в прошлом году было 7,5 млрд грн).

Видео дня

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В общей сложности на поддержку военных в этом году столица выделила из бюджета уже более 9 млрд грн. На следующей сессии еще имеем возможность направить в этом году 740 млн. То есть, в общем, будет почти 10 млрд. Это - и деньги на закупку подразделениями необходимого снаряжения - дронов, систем РЭБ, автомобилей и другое. И средства, в частности, на выплаты военным и их семьям, жилье, оборудование инженерных сооружений, реабилитацию", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он рассказал, что городская целевая программа "Защитник Киева" – только одна из программ, по которым столица помогает военным. Финансируется она по двум направлениям: первое – остаток средств с предыдущего года, то есть неиспользованные средства в прошлом году. И второй – перевыполнение бюджета.

Эти цифры мы будем иметь в начале и в течение года. Из них, собственно, и направляются средства на эту программу. Также, подчеркну, помощь военным и их семьям финансируется и из программ социальной поддержки, жилищного обеспечения, медицинских и др. Что касается программы "Защитник Киева", то на следующий год, предварительно, в ней будет предусмотрено 2,8 млрд грн. 2025-го. О чем будет соответствующая правка к проекту бюджета – по моей инициативе. Напомню, на этот год в программе было втрое меньше предусмотрено! – подчеркнул Виталий Кличко.

Он призвал не спекулировать на теме помощи и подчеркнул, что Киев больше всего помогает военным и в следующем году продолжит это делать. Общая поддержка Защитников и Защитниц, их семей будет не меньше, чем в этом году.