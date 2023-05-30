В День защиты детей украинские дети создадут самое большое письмо-рисунок для военных

1 июня центр семейного досуга BOX PARK начинает новый сезон и приглашает присоединиться к Международному Дню защиты детей.

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В рамках мероприятия состоится большой концерт воспитанников творческого объединения ПАРАДИЗ, выпускники которого принимали участие в различных международных музыкальных конкурсах, являются постоянными участниками проектов "Голос дети", Junior Eurovision и т.д. В рамках мероприятия состоится благотворительная акция "BARVINOK", цель которой создать самый большой коллективный рисунок с пожеланиями мира нашим защитникам, которые проходят реабилитацию в Центральном Военном Госпитале города Киева.

Я рад представить мой новый проект, который был сформирован для семьи, детей и взрослых! Я уверен, что смогу продолжить традиции BOX PARK, которые были заложены в концепцию с начала его основания! Теперь все будет по-семейному, но с новым дыханием и свежими идеями! По-украински", - говорит ресторатор Игорь Савчук.

Наших маленьких героев ждет праздничный концерт с участием Софии Егоровой, группы ТОК, RANYMA, Натальи Морозовой и Люси Кофе, развлекательная программа, аниматоры, аттракционы, интересные конкурсы и вкусные подарки от ТМ ZINKA и БКК. Партнером мероприятия выступила также Ассоциация женщин Украины "Действие" Прирпение - общественное объединение - ячейка Всеукраинской Ассоциации действенных женщин, динамично развивающаяся по всей стране.

На мероприятии будут присутствовать украинские артисты, военные, представители СМИ.

Мероприятие состоится 1 июня 2023 г. с 17:00 до 20:00 BOX PARK – центр семейного досуга под открытым небом.Петропавловская Борщаговка, ул. Соборная, 16-А