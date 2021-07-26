В День Независимости в центре Киева состоится грандиозный концерт от канала 'Украина': кто выступит

В День Независимости Украины, 24 августа, в центре Киева состоится грандиозный концерт, в котором примут участие самые популярные артисты страны всех поколений. Его организовывает канал "Украина".

Как говорится в пресс-релизе события, он будет называться "З Днем народження, Україно!". Такое событие телеканал проводит уже четвертый год подряд.

На сцене с тридцатью топовыми хитами, созданными за 30 лет независимости нашей страны, выступят VERKA SERDUCHKA, Олег Винник, Оля Полякова, NK, Наталья Могилевская, MONATIK, Макс Барских, Ирина Билык, Артем Пивоваров, TAYANNA, Павло Зибров, Руслана, ALEKSEEV, Анастасия Приходько, Оля Цибульская, SLAVA KAMINSKA, Арсен Мирзоян, Lida Lee, а также группы DZIDZIO, KAZKA, "ВВ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", Go A, KADNAY.

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Как сказано в сообщении, часть звезд будут петь свои хиты, а некоторые исполнят старые композиции, под которые они росли, однако презентуют их в совершенно новом прочтении.

Ведущими концерта стали звезды канала "Украина" – Анатолий Анатолич, Лилия Ребрик и Владимир Остапчук.

Кроме исполнения популярных хитов украинскими артистами, в программе мероприятия предусмотрены номера с использованием световых и пиротехнических эффектов, виджеинга, сценического реквизита и декораций. Также выступят артисты балета.

Как отметил ведущий Владимир Остапчук, специально ко Дню Независимости канал "Украина" построил огромную сцену на берегу Днепра, откуда открывается потрясающий вид на Киев.

"Со своими коллегами я знаком достаточно давно – с Анатолием Анатоличем лет 10 точно, а с Лилией Ребрик мы когда-то были соседями. Поэтому нам очень комфортно работать вместе на одной сцене. Обещаю, что мы сделаем все для того, чтобы подарить нашим зрителям самые яркие эмоции к главному празднику нашей страны", – сказал Остапчук.

"Приглашаем наших зрителей отметить 30-летие независимости Украины вместе, чтобы насладиться лучшими украинскими хитами, невероятными панорамами нашей столицы и неповторимой атмосферой праздника", – добавил директор Департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро.