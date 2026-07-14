В Дарницком районе Киева обнаружили остатки боевой части ракеты от ЗРК С-400. Фото, видео

Во вторник, 14 июля, после очередного российского обстрела Киева взрывотехники обнаружили в Дарницком районе остатки ракеты из зенитного ракетного комплекса С-400, в частности её боевую часть. Из-за значительных повреждений она представляла реальную угрозу для людей, поэтому специалисты изъяли опасный боеприпас.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве.

Боевую часть нашли на территории предприятия

После завершения очередной российской атаки взрывотехники столичной полиции обследовали место падения обломков на территории одного из предприятий в Дарницком районе.

В ходе работы правоохранители обнаружили поврежденную боевую часть и металлические фрагменты российской ракеты со следами взрывчатого заряда.

По заключению специалистов, найденные обломки принадлежат ракете зенитного ракетного комплекса С-400.

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Боеприпас представлял опасность

В полиции отметили, что из-за значительных механических повреждений боевая часть ракеты оставалась взрывоопасной и представляла серьезную угрозу для людей.

"Все обнаруженные обломки и боевая часть ракеты были безопасно изъяты. В дальнейшем они будут уничтожены в контролируемых условиях на специализированном полигоне", — сообщил старший инспектор управления взрывотехнической службы полиции Киева Роман Салаев.

В полиции напомнили о правилах безопасности

Правоохранители призвали жителей столицы не приближаться к подозрительным или взрывоопасным предметам, не прикасаться к ним и сразу сообщать о таких находках по телефонам 101 или 102.

В полиции подчеркнули, что соблюдение этих правил помогает сохранить жизнь и здоровье людей.

Отметим, что российские оккупанты с начала июля неоднократно и систематически наносили ракетные удары по столице Украины. Причем нередко для нанесения ударов противник применял не классические баллистические ракеты 9М723 ОТРК "Искандер-М", а ракеты системы ПВО большого радиуса действия ЗРС С-400.

Причиной, по которой армия страны-агрессора начала активно применять для ударов по наземным целям эти ракеты, стал дефицит в Украине баллистических ракет 9М723, запасы которых исчерпались за четыре с половиной месяца активных обстрелов со стороны врага.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия наращивает удары по Киеву с комплексов С-400. Комплекс ПВО, предназначенный для защиты, превратился в руках российских оккупантов в средство террора. Принцип действия этих ракет заключается не в высокоточном поражении, а в создании облака осколков, которые и повреждают цель. Именно шрапнель в их боевых частях представляет наибольшую угрозу из-за большого радиуса разлета.

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