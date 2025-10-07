В больнице Борисполя умер мужчина, который приехал на ВВК: в полиции сообщили детали

В Борисполе 6 октября в больнице умер 43-летний мужчина, который должен был проходить военно-врачебную комиссию. Медики пытались оказать помощь, однако спасти его жизнь не удалось.

По данным полиции Киевской области, сообщение об инциденте поступило от работника приемного отделения Бориспольской больницы. Мужчина внезапно упал на территории медучреждения и получил телесные повреждения.

Обстоятельства происшествия

Очевидцы рассказали, что мужчина прибыл в город для прохождения военно-врачебной комиссии. По их словам, он выходил из транспортного средства, упал и ударился головой об асфальт. Рядом были военные, которые оказали первую помощь, но состояние пострадавшего оставалось критическим.

Бориспольское районное управление полиции начало досудебное расследование по ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и собирают показания очевидцев.

Полиция отмечает, что сейчас установлены лишь предварительные обстоятельства – человек получил телесные повреждения во время падения на территории больницы. Расследование продолжается, правоохранители проверяют наличие камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

