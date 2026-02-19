Уже принимают первых пациентов: после реконструкции в киевской больнице открыли два новых отделения

В обновленном корпусе одной из киевских больниц открыли два новых отделения. Они уже принимают пациентов.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, на первом этаже медучреждения заработало отделение неврологии и физической реабилитации, а на втором – отделение малоинвазивной хирургии. В больнице продолжается системная трансформация – переход к современной модели оказания помощи, где лечение и восстановление является непрерывным процессом.

Отделение неврологии и физической реабилитации рассчитано на 30 коек и ориентировано на пациентов после инсультов, черепно-мозговых травм и контузий, травм позвоночника, оперативных вмешательств, а также с заболеваниями периферической нервной системы. Здесь обустроены два зала реабилитации со специализированными тренажерами и современным оборудованием.

Отделение малоинвазивной хирургии имеет 10 коек и специализируется на безопасных, малотравматичных вмешательствах, в том числе в формате "хирургии одного дня". Операционный блок оснащен современной медицинской аппаратурой, что позволяет обеспечить непрерывность хирургической помощи в многопрофильной больнице.

Палаты новых отделений оборудованы системами климат-контроля и вызова медперсонала, а все помещения являются безбарьерными.

"На ремонт обоих отделений город выделил более 44 млн грн. На медоборудование и обустройство палат — более 21 млн грн. Киев продолжает модернизацию больниц, чтобы киевляне имели доступ к современным медуслугам европейского уровня", – подчеркнул Кличко.

