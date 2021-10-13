Увидеть и услышать Крым: авторы проекта "Звуки Города" инициировали тематическую экскурсию в Киеве
Начиная с ноября в столице можно будет посетить тематическую экскурсию, посвященную Крыму. Экскурсии будут проводить ежемесячно во дворе Офиса Крымской платформы, где также открыли уникальную аудиовизуальную скульптуру "Крым" в рамках арт-проекта "Звуки города".
Тематические экскурсии будут проходить каждый месяц по предварительной регистрации по адресу ул. М. Грушевского, 24/2.
Проект "Звуки города" является синтезом искусства и технологий, в основе которого лежит преобразование звука в форму. Авторы собрали звучания 7 городов Украины и воплотили их в уникальные скульптуры с помощью программ звукового дизайна и 3D-визуализации.
"Концепция проекта "Звуки Города" дорабатывалась и менялась с каждым новым этапом. Так появились 7 скульптур и 7 фильмов, которые воплотили в себя звуки городов. Эти арт-объекты являются историческим и культурным символом страны и одновременно - новой художественной формой, объединяющей города, людей, их воспоминания и ценности", - рассказала продюсер GOODMEDIA и автор идеи фильма "Звуки Города" Алена Тимошенко.
Арт-объект в Офисе Крымской Платформы олицетворяет звучание территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Две половины скульптуры держатся в узком месте, что дает ощущение хрупкости, однако ни шторм, ни время, ни чьи-то шаги не способны ее сломать.
"Крым всегда был, есть и будет украинским. Ведь на самом деле тех эмоций, ощущений, ароматов, цветов, которые испытывают крымчане на своей территории, не оценит и не поймет ни один россиянин, который эту территорию захватил", - отметил Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.
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Проект призван дать украинцам возможность почувствовать свой город по-новому, проникнуться его "личностью" и атмосферой. А документальный фильм о создании крымского арт-объекта рассказывает воспоминания и размышления выдающихся жителей региона о городах их детства и становления как личности.
"От невозможности услышать звуки Крыма снова, они звучат даже громче и четче: море, галька, чайки, цикады, голоса детских лагерей", — акцентировала основательница Spilne Art и куратор артнаправления Наталья Ткаченко.
Офис Крымской платформы - это площадка для координации и коммуникации граждан Украины из Крыма, органов государственной власти Украины, иностранных государств и общественных организаций. Главной целью деятельности офиса является обеспечение консультационного, экспертного и информационного сопровождения участия Украины в работе Крымской платформы.