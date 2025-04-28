Устроила 'бизнес' на установлении групп инвалидности: в Киеве будут судить бывшую народную депутатку и трех ее сообщников

Бывший народный депутат Украины Ирина Сысоенко и трое ее сообщников будут судить в Киеве за организацию масштабной схемы уклонения от мобилизации. Следствие установило, что Сысоенко, после депутатства работавшая в сфере профилактической медицины, вместе с группой медиков продавала фиктивные документы об установлении групп инвалидности.

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Благодаря им потенциальные призывники могли избежать военного учета и уехать за границу. Об этом сообщает OBOZ.UA.

По данным следствия, Сысоенко вместе с тремя сообщниками — заведующими медицинскими отделениями, врачом-профпатологом и координатором Львовской области — ежемесячно зарабатывала до 100 тысяч долларов на "оформлении" фиктивных групп инвалидности для потенциальных призывников. Клиенты получали поддельные документы, позволявшие им избежать мобилизации и уехать за границу.

"Пакет услуг" предусматривал фиктивное амбулаторное лечение, вымышленный диагноз профессионального заболевания и назначение инвалидности. В схему также были привлечены должностные лица медико-социальных экспертных комиссий западного региона Украины.

Во время обысков правоохранители изъяли более 40 млн грн наличными, медицинские документы и черновые записи с именами клиентов. Сысоенко и ее сообщника из Львовской области задержали "на горячем" во время передачи взятки в 32 тысячи долларов.

Сысоенко и его сообщникам инкриминируют:

ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины - получение неправомерной выгоды,

ч. 3 ст. 369-2 УК Украины - влияние на принятие решений должностными лицами.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в СБУ рассказали о задержании депутатки из Хмельнитчины, работавшей на ФСБ. Изменница вместе со своими взрослыми сыном и дочерью собирали информацию о расположении личного состава, военной техники и складов вооружений ВСУ. Задержали их в момент, когда они следили за позициями сил ПВО в регионе. Всем трем грозит пожизненное заключение.